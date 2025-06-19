Нова система оплати проїзду у Дніпропетровській області запрацювала з 5 квітня та охопила весь комунальний транспорт Дніпра, повідомляє Politeka.

Пасажири отримали можливість оплачувати проїзд безготівково через мобільний застосунок «єДніпро», використовуючи банківські картки будь-якого банку України.

Історія безготівкових платежів в Дніпрі розпочалася ще у 2017 році, коли у міському електротранспорті з’явилася можливість розрахунку за проїзд за допомогою QR-кодів. За словами заступника директора КП «Дніпровський електротранспорт» Володимира Сусленкова, до початку 2024 року частка безготівкових платежів досягла близько 20% у загальній виручці.

Проте місто вирішило завершити співпрацю з монобанком — ПриватБанком — і перейти на універсальну систему оплати, доступну кожному мешканцю незалежно від банку.

Тепер для розрахунку за проїзд пасажиру необхідно завантажити застосунок «єДніпро» з App Store або Google Play, авторизуватись за номером телефону, відсканувати QR-код у салоні транспорту та здійснити оплату через Apple Pay, Google Pay або прикріплену картку.

Електронний квиток автоматично зберігається у розділах «Транспорт» і «Документи». Також у додатку можна придбати проїзні квитки на 1, 7 або 30 днів, що значно спрощує користування транспортом для постійних пасажирів.

Заступник директора КП «Цифрова трансформація і автоматизація інформаційних процесів міста “єДніпро”» Роман Ростовський наголосив, що основною метою було забезпечити рівні умови для користувачів усіх банків, адже раніше безготівкова оплата була доступна лише клієнтам одного банку.

Окрім зручності для пасажирів, система підвищила прозорість грошових операцій, полегшила контроль над виручкою та зменшила обіг готівки. Мешканці міста також отримали можливість звертатися за підтримкою щодо користування застосунком за телефонами гарячої лінії КП «єДніпро».

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