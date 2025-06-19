Новая система оплаты проезда в Днепропетровской области начала работу с 5 апреля и охватила весь коммунальный транспорт Днепра, сообщает Politeka.

Пассажиры получили возможность оплачивать проезд безналично через мобильное приложение «єДніпро», используя банковские карты любого банка Украины.

История безналичных платежей в Днепре началась еще в 2017 году, когда в городском электротранспорте появилась возможность расчета за проезд с помощью QR-кодов. По словам заместителя директора КП "Днепровский электротранспорт" Владимира Сусленкова, к началу 2024 года доля безналичных платежей достигла около 20% в общей выручке.

Однако город решил завершить сотрудничество с монобанком – ПриватБанком – и перейти на универсальную систему оплаты, доступную каждому жителю независимо от банка.

Теперь для расчета за проезд пассажиру необходимо загрузить приложение «єДніпро» из App Store или Google Play, авторизироваться по телефону, отсканировать QR-код в салоне транспорта и произвести оплату через Apple Pay, Google Pay или прикрепленную карту.

Электронный билет автоматически сохраняется в разделах "Транспорт" и "Документы". Также в приложении можно приобрести проездные билеты на 1, 7 или 30 дней, что значительно упрощает использование транспорта для постоянных пассажиров.

Заместитель директора КП «Цифровая трансформация и автоматизация информационных процессов города «еДнепр» Роман Ростовский подчеркнул, что основной целью было обеспечить равные условия для пользователей всех банков, ведь ранее безналичная оплата была доступна только клиентам одного банка.

Кроме удобства для пассажиров система повысила прозрачность денежных операций, облегчила контроль над выручкой и уменьшила оборот наличных. Жители города также получили возможность обращаться за поддержкой пользования приложением по телефонам горячей линии КП «єДніпро».

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