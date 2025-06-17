У червні фіксують подорожчання продуктів у Дніпропетровській області, повідомляє Politeka.
Зокрема йдеться про м’ясні товари, що відображено як на загальнонаціональному порталі Мінфін, так і в місцевих супермаркетах мережі Dmart.
За даними Мінфіну, середня вартість яловичини ребра у червні 2025 року становить 216,95 грн за кілограм, що на 20 гривень вище за травневий показник. Відомі торгові мережі демонструють різницю в цінниках: Auchan пропонує яловичину ребра по 234,90, тоді як Megamarket — по 199.
Подібна тенденція спостерігається і в сегменті курятини: куряче стегно подорожчало на 9,38 грн, середня вартість сягає 134,05 за кілограм.
Місцева мережа dmart у Дніпропетровську також зафіксувала зростання розцінок. Так, телячі ребра охолоджені коштують від 179,90 до 229,90 гривень за кілограм, куряче стегно — 118,90, свиняча грудинка — 209,90. Ціни на сало солоне досягають 499 грн за кілограм.
Подорожчання продуктів у Дніпропетровській області відображає загальну тенденцію в Україні, пов’язану з підвищенням собівартості виробництва та логістики. Споживачам радять уважно стежити за акційними пропозиціями та порівнювати розцінки у різних торговельних точках.
Експерти прогнозують, що ціни можуть утримуватися на поточному рівні або навіть продовжити зростання в найближчі місяці, враховуючи сезонні фактори та ситуацію на ринку.
Також, ці зміни можуть вплинути на споживчі звички мешканців регіону, стимулюючи їх шукати більш вигідні альтернативи або змінювати раціон.
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