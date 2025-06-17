Подорожчання продуктів у Дніпропетровській області відображає загальну тенденцію в Україні, пов’язану з підвищенням собівартості виробництва та логістики.

У червні фіксують подорожчання продуктів у Дніпропетровській області, повідомляє Politeka.

Зокрема йдеться про м’ясні товари, що відображено як на загальнонаціональному порталі Мінфін, так і в місцевих супермаркетах мережі Dmart.

За даними Мінфіну, середня вартість яловичини ребра у червні 2025 року становить 216,95 грн за кілограм, що на 20 гривень вище за травневий показник. Відомі торгові мережі демонструють різницю в цінниках: Auchan пропонує яловичину ребра по 234,90, тоді як Megamarket — по 199.

Подібна тенденція спостерігається і в сегменті курятини: куряче стегно подорожчало на 9,38 грн, середня вартість сягає 134,05 за кілограм.

Місцева мережа dmart у Дніпропетровську також зафіксувала зростання розцінок. Так, телячі ребра охолоджені коштують від 179,90 до 229,90 гривень за кілограм, куряче стегно — 118,90, свиняча грудинка — 209,90. Ціни на сало солоне досягають 499 грн за кілограм.

Подорожчання продуктів у Дніпропетровській області відображає загальну тенденцію в Україні, пов’язану з підвищенням собівартості виробництва та логістики. Споживачам радять уважно стежити за акційними пропозиціями та порівнювати розцінки у різних торговельних точках.

Експерти прогнозують, що ціни можуть утримуватися на поточному рівні або навіть продовжити зростання в найближчі місяці, враховуючи сезонні фактори та ситуацію на ринку.