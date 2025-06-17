Подорожание продуктов в Днепропетровской области отражает общую тенденцию в Украине, связанную с повышением себестоимости производства и логистики.

В июне фиксируют подорожание продуктов в Днепропетровской области, сообщает Politeka.

В частности, речь идет о мясных товарах, что отражено как на общенациональном портале Минфин , так и в местных супермаркетах сети Dmart .

По данным Минфина, средняя стоимость говядины ребра в июне 2025 года составляет 216,95 грн за килограмм, что на 20 гривен выше майского показателя. Известные торговые сети демонстрируют разницу в ценниках: Auchan предлагает говядину ребра по 234,90, в то время как Megamarket – по 199.

Подобная тенденция наблюдается и в сегменте курятины: куриное бедро подорожало на 9,38 грн, средняя стоимость достигает 134,05 за килограмм.

Местная сеть dmart в Днепропетровске также зафиксировала рост цен. Так, телячьи ребра охлажденные стоят от 179,90 до 229,90 гривен за килограмм, куриное бедро – 118,90, свиная грудинка – 209,90. Цены на сало соленое достигают 499 грн за килограмм.

Подорожание продуктов в Днепропетровской области отражает общую тенденцию в Украине, связанную с повышением себестоимости производства и логистики. Потребителям советуют внимательно следить за акционными предложениями и сравнивать расценки в разных торговых точках.

Эксперты прогнозируют, что цены могут удерживаться на текущем уровне или даже продолжить рост в ближайшие месяцы, учитывая сезонные факторы и ситуацию на рынке.