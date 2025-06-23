Устиновский поссовет сообщил о графике отключения электроэнергии в отдельных селах Кропивницкого района, сообщает Politeka.

Работы будут проводиться 25 и 27 июня 2025 с 09:00 до 17:00 в связи с техническим обслуживанием электросетей. Несмотря на то, что речь идет об электроснабжении, подобные мероприятия часто увязываются с обновленными графиками технических перерывов, в том числе и в пределах графика отключения света в Кировоградской области .

Обесточение коснется ряда населенных пунктов: в селе Анно-Леонтовиче без света временно останутся улицы Горошанская, Мира, Мичурина, Молодежная, Набережная, Победы, Садовая, Степная и Шевченко. В Константиновке – Пятихатская, в Александровке – Ахтовская, Гаркавого, Дружбы, Леси Украинки, Мира, Молодежная, Набережная.

В селе Победное – Верхняя, К. Маркса и Центральная. В Седневке обесточат десятки адресов на улицах Защитников Украины, Леси Украинки, Мира, Молодежной, Набережной, Годовой, Садовой, Степной, Шевченко, Школьной, Юбилейной. Также в Селиваново — на Верхней и Нижней.

Устиновский поссовет просит жителей отнестись с пониманием к временным неудобствам и принять меры безопасности во время перерыва в электроснабжении. Возобновление питания произойдет сразу после завершения технических работ.

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