График отключения света на неделю 7–13 июля в Кировоградской области может корректироваться в случае изменения погодных условий или производственных нужд.

График отключения света на неделю 7–13 июля в Кировоградской области включает плановые работы в рамках Устиновской территориальной громады, которые продлятся несколько дней, сообщает Politeka.

Энергетики предупреждают о временных обесточениях в отдельных населенных пунктах общины с целью проведения профилактических и ремонтных работ на электросетях.

В частности, во вторник, 8 июля 2025 года , с 08:00 до 17:00, будет обесточена часть поселка Устиновка . Отключение света коснется жителей по улице Степной — дома №3, 6, 8. Работы будут продолжаться весь день, так что местным жителям советуют заранее зарядить телефоны, подготовить запас воды и выключить чувствительную бытовую технику.

На следующий день, в среду, 9 июля 2025 года , планируется обесточивание в селе Александровка . Работы будут проводиться также с 08:00 до 17:00. Света временно не будет на улице Молодежная , дом №5.

Такие мероприятия — часть регионального плана повышения надежности и стабильности электроснабжения в общине. График отключения света на неделю 7–13 июля в Кировоградской области может корректироваться при изменении погодных условий или производственных нужд. Устиновский поссовет просит прощения за временные неудобства и призывает к пониманию.

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