Дефицит продуктов в Кировоградской области может оказаться реальностью уже осенью 2025 года, сообщает Politeka.

Мед оказался под угрозой исчезновения из-за погодных катаклизмов и массовой гибели пчел. По словам специалистов, нынешние объемы сбора продукта составят не более трети прошлогоднего уровня. Аналогичные проблемы фиксируются в США и многих европейских странах, что усугубляет угрозу глобального дефицита.

По мнению эксперта Сергея Шаронина, ситуация чрезвычайная. Весна оказалась затяжной, с порывистыми заморозками, ливнями и градом. Пасеки в Кировоградском регионе, как и по всей Украине, понесли значительные потери.

В холодную погоду растения практически не выделяли нектар, а во время цветения акации обильные дожди окончательно смыли остатки потенциального урожая. Таким образом дефицит продуктов в Кировоградской области теперь угрожает и потребителям натурального меда.

Вторая волна сбора – с подсолнечника – также оказалась под угрозой. Сильная засуха охватила значительную часть южных и центральных территорий, что значительно усложнило сбор нектара. К тому же этот сорт имеет более низкую рыночную цену, что ставит пчеловодов в затруднительное положение даже в случае частичного успеха.

На международном рынке проблемы не менее ощутимы: США страдают от химического отравления пчел, а в Европе первый медосбор практически сорван. Уменьшение поставок из традиционных регионов заставляет трейдеров ориентироваться на импорт из Азии, хотя его качество часто вызывает сомнения.

Аналитики прогнозируют, что уже к октябрю цена баночки меда вырастет на 40–60%. Более всего пострадает органический сегмент — натуральная продукция рискует стать роскошью для массового потребителя.

Последние новости Украины:

Також Politeka писала, Гуманитарная помощь для пенсионеров в Днепре: где украинцы могут найти поддержку.

Как сообщала Politeka, Бесплатные продукты для ВПЛ в Днепропетровской области: началась запись на выдачу новой помощи.