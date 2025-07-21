Работа для пенсионеров в Кировоградской области это не только способ дополнительного заработка, но и шанс оставаться активным участником современного рынка труда.

Открыты несколько новых вакансий, среди которых предусмотрена работа для пенсионеров в Кировоградской области, сообщает Politeka.

Информацию об актуальных предложениях можно просмотреть на сайте work.ua.

Предложения охватывают разные направления — от физического труда до интеллектуальной деятельности, поэтому каждый желающий сможет найти место в соответствии со своими возможностями, навыками и интересами.

Так, компания Агродар ЛТД из города Александрия ищет грузчика со стабильной оплатой в размере 16 800 грн . Работа предполагает загрузочно-разгрузочные процессы, перемещение продукции на складе, комплектование товаров. Гарантированное официальное оформление, своевременная выплата и возможность работать посменно. Подходит людям постарше, студентам и кандидатам с инвалидностью.

Сеть АЗК WOG в Кропивницком приглашает на вакансию помощника оператора , где кроме базового дохода в 11 000 грн работник получает премии, чаевые и корпоративные скидки. Основные обязанности – заправка авто, консультирование клиентов, поддержка чистоты территории.

Компания Интеллект-Центр открыла позицию продавца-консультанта ПО с оплатой от 20 000 грн. и перспективами карьерного роста. Задания включают в себя общение с клиентами, продажи программ, настройки и техническую поддержку. Офисная занятость – понедельник-пятница, полный день.

Работа для пенсионеров в Кировоградской области — это не только способ дополнительного заработка, но шанс оставаться активным участником современного рынка труда, при этом получая уважение, стабильность и поддержку со стороны работодателей.

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