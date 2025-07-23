Найти стабильную занятость в старшем возрасте вполне реально, ведь работа для пенсионеров в Чернигове есть.

На рынке труда появляется все больше вариантов для пенсионеров, вышедших на пенсию, но желающих и сил на работу в Чернигове , сообщает Politeka.

Работа для пенсионеров в Чернигове предусматривает как технические, так и обслуживающие должности с достойной оплатой и комфортными условиями.

Как свидетельствуют объявления на сайте work.ua , работа для пенсионеров в Чернигове доступна на местном деревообрабатывающем комбинате. Там ищут электромонтера, и этот вариант может быть интересен людям с техническим образованием и опытом. Зарплата здесь варьируется от 25 300 до 27 500 гривен, в зависимости от квалификации.

Требования включают в себя умение читать электросхемы, ответственность и желание употребляться в команде. Не обязательно иметь актуальную группу по электробезопасности, главное иметь третью или выше. Здесь предлагают сменный график: четыре дня через два, смена с 7:30 до 19:30.

В обязанности входит ремонт и монтаж электрооборудования, диагностика неисправностей, установка новых систем и поддержание исправности деревообрабатывающих станков.

Другой вариант – должность помощника оператора на автозаправке в селе Кипти. Здесь платят 11000, но есть бонусы, проценты от продажи определенных товаров и чаевые.

Также есть вакансия грузчика в Мартусовке. Здесь нужно иметь физическую выносливость. Зарплату обещают от 30000 до 33000 в зависимости от выработки. Дополнительно предоставляются премии за количество смен, оплачиваемые больничные, бесплатное питание, спецодежда и корпоративный транспорт. Трудоустройство официальное.

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