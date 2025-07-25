Работа для пенсионеров в Кривом Роге остается актуальным для многих горожан.

Во времена, когда цены растут, а пенсии не всегда позволяют чувствовать себя уверенно, работа для пенсионеров в Кривом Роге может стать настоящим спасением, сообщает Politeka.

Как свидетельствуют объявления на платформе work.ua, работа для пенсионеров в Кривом Роге не ограничивается только традиционными вариантами, как уборка.

К примеру, в детском развлекательном центре сейчас ищут посудомоечку. График: с 9 до 21 можно выходить на 2 дня через 2 или 3 через 3. Зарплата колеблется в пределах 10 000–12 000 гривен.

Условия простые и понятные, а также предусмотрено бесплатное питание. Основное требование к кандидатам – чистоплотность, ответственность и, конечно, отсутствие вредных привычек. Главная задача предполагает мытье посуды.

Еще одно предложение, которое может заинтересовать пожилых людей, это работа для пенсионеров в Кривом Роге электромонтером-водителем оперативно-выездной бригады. Здесь уже зарплата выше, от 16 000 до 17 000, а еще прибавляется премия в размере 35 процентов.

Работодатель гарантирует официальное трудоустройство, оплачиваемые больничные, медицинское страхование и нормированный посменный график. Но здесь уже нужно техническое образование или опыт в энергетической отрасли, знание нормативов и наличие водительских удостоверений категорий В и С.

Кроме того, кандидат должен уметь использовать программное обеспечение на базе Android. Основные задачи: обслуживание электрооборудования, заполнение документации, ликвидация аварий и дальнейшее обучение для выполнения более сложных задач.

Другой пример – вакансия промоутера. Труд несложный, связанный с раздачей открыток у многоэтажек. График гибок, его можно выбрать под себя, поэтому это отличная возможность подзаработать, не ограничивая себя слишком строгими требованиями. Платят каждый день, а в месяц может получаться сумма в пределах 7000.

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