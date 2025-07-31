Бесплатное жилье для переселенцев в Кривом Роге также доступно в виде социального найма.

Бесплатное жилье для переселенцев в Кривом Роге доступно при условии взятия на квартирный учет, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляют факты ICTV.

Внутри перемещенные лица имеют право подать заявление в органы местного самоуправления или Центр предоставления административных услуг, чтобы стать на учет. В случае положительного решения, жилье предоставляется на год с возможностью продления. Проживание — бесплатное, оплачиваются только коммунальные услуги.

Приоритет – семьям со многими детьми, беременным, пенсионерам, людям с инвалидностью и тем, чье жилье уничтожено. Граждане, имеющие менее 13,65 м² на человека или 35,22 м² на домохозяйство, также могут претендовать на временное размещение. Право на использование сохраняется в течение действия военного положения и еще полгода после его завершения.

Для оформления нужно предоставить копии документа, удостоверяющего личность, справки ВПЛ для всех членов семьи, документы о родственных связях, идентификационный код, а также справки о льготах.

Бесплатное жилье для переселенцев в Кривом Роге также доступно в виде социального найма — бесплатное пользование помещением в зависимости от дохода. Для льготных категорий возможно бессрочное пользование и дальнейшая приватизация.

Ожидание зависит от наличия свободного фонда: в случае поступления свободного объекта дом должен быть предоставлен не позднее чем через три дня после регистрации в фонде.

К слову, для поиска дома также доступен специально созданный государственный сервис "Прихисток" помогает найти дом онлайн. Чтобы воспользоваться ресурсом нужно зайти на сайт, выбрать регион, ввести состав семьи, просмотреть предложения и связаться с владельцем.

Источник: Факты ICTV

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала о повышении тарифов на коммунальные услуги в июле.

Также Politeka писала о бесплатных продуктах для ВПЛ и пенсионеров в Полтавской области: кому гарантированно окажут помощь.

Кроме того, Politeka рассказывала о выплатах для ВПЛ с июля: какие документы нужны для оформления помощи.