Дефицит овощей в Днепропетровской области и общая рыночная ситуация приводят к увеличению стоимости.

Дефицит овощей в Днепропетровской области привел к очередному росту стоимости огурцов на украинском рынке, сообщает Politeka.

Цены на тепличные овощи достигли 30–50 гривен за килограмм, что на 13% превышает показатели прошлой недели. Причиной удорожания стало существенное уменьшение предложения из-за зачистки тепличных площадей и неблагоприятных погодных условий.

Аналитики EastFruit отмечают, что большинство тепличных комбинатов сейчас заняты подготовкой ко второму севообороту, что существенно ограничивает объем продукции на рынке. Кроме того, объемы поставок из летних теплиц сократились из-за задержек с уборкой урожая, вызванных погодными аномалиями. В результате дефицит стал ощутимым.

Цены на огурцы колеблются в пределах 30–50 гривен за килограмм (приблизительно $0,72–1,20), что демонстрирует заметный рост по сравнению с прошлой неделей. В то же время текущая стоимость остается на 16% ниже прошлогоднего уровня в этот же период. Представители рынка предостерегают, что дальнейшее повышение цен может негативно отразиться на объемах реализации овощей.

Итак, дефицит овощей в Днепропетровской области и общая рыночная ситуация приводят к увеличению стоимости, что создает дополнительные вызовы потребителям и производителям в ближайшее время.

К слову, о дефиците продуктов сообщали и в Кривом Роге.

Основной причиной такой ситуации называют низкую урожайность ржи. Если сравнивать с пшеницей, то выход составляет 40 центнеров с гектара против 60. Поэтому аграрии не заинтересованы в выращивании этой культуры. Значительную часть ранее снабжала Беларусь, однако в настоящее время импорт практически прекратился.

Источник: УНН

