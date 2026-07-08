Графіки відключення світла у Полтавській області на 9 липня запроваджуються для технічного обслуговування.

Графіки відключення світла у Полтавській області на 9 липня охоплять окремі адреси через профілактичні роботи на електромережах, пише Politeka.net.

Графіки відключення світла у Полтавській області на 9 липня запроваджуються для технічного обслуговування електромереж, перевірки обладнання та усунення можливих несправностей. Проведення цих робіт має підвищити надійність електропостачання та допомогти уникнути аварійних відключень у майбутньому.

Одні з найдовших обмежень очікуються у селі Пасічне, де електропостачання буде відсутнє з 08:00 до 17:00. Тимчасові знеструмлення торкнуться будинків, розташованих на таких вулицях:

Квіткова (б. 1, 5, 7, 11, 13, 19, 23, 25, 27, 33),

пров.Лікарняний (б. 4),

Миру (б. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 15),

Молодіжна (б. 2, 4, 6, 7, 9, 14, 18, 20, 26, 28, 32, 34, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66),

Решетилівська (б. 5, 8, 16, 24, 26),

Світличне (б. 17),

Ставкова (б. 5, 6, 10, 12, 14),

Степовиків (б. 4, 8, 10а, 12),

Шевченка (б. 2, 4, 5, 6, 8, 9)

Також 9 липня ремонтні роботи проводитимуться у селі Великий Кобелячок. Тут графіки відключення світла діятимуть з 08:00 до 17:00, а без електроенергії тимчасово залишаться споживачі за такими адресами:

Лимарівська — 1, 3, 5, 9, 11, 11а, 15, 30, 35, 37, 43, 49, 53, 55

Медична — 2

Молодіжна — 1, 1а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10А, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 19а, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 39, 40, 41А, 42, 45, 47, 49, 53, 55, 57

Набережна — 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 22, 25

Незалежності — 2, 3, 4, 6, 7, 8, 12, 14

Сільський провулок — 1, 2, 3, 5, 5А, 6, 7а, 8, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 27, 29

Шевченка — 1, 1а, 1б, 1в, 1Г, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 12, 12а, 13, 13а, 15, 16, 17а, 18, 19, 20, 21, 22а, 22б, 23, 23А, 24, 24Б, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32Б, 33, 34, 36, 38, 40, 42, 45, 46, 47б, 48, 49, 52, 53, 54, 54а, 56, 58, 60, 61, 62, 63, 65, 67, 67а, 67б, 68, 77, 81, 89, 91, 95, 97, 98, 102, 103, 107, 108, 109, 111, 113, 115, 119, 120, 120а, 121, 123, 125, 137, 139, 141, 151, 165, 167, 187, 187А, 189, 199, 206, 209, 211, 213, 215

Шкільна — 1, 2, 3, 4а, 5, 6, 7, 9, 11

Також електрика зникне з 07:00 до 19:00 години в селі Свічкареве. Вимикатимуть електрику за такими адресами:

Миколи Гоголя — 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11а, 12

Молодіжна — 1, 3, 3а, 5, 7, 9, 11

Новосадова — 1, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 21

Перемоги — 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17, 19, 23, 25, 34, 35

Садова — 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 34А

Тараса Шевченка — 1, 2, 3, 4, 6, 7, 7а, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 26, 28, 30

Шкільна — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16

Шосейна — 1, 3, 5, 7, 11, 13

Юрія Кондратюка — 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12а, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 25.

Джерело: Новосанжарська селищна територіальна громада

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