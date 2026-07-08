Графіки відключення світла у Полтавській області на 9 липня охоплять окремі адреси через профілактичні роботи на електромережах, пише Politeka.net.
Графіки відключення світла у Полтавській області на 9 липня запроваджуються для технічного обслуговування електромереж, перевірки обладнання та усунення можливих несправностей. Проведення цих робіт має підвищити надійність електропостачання та допомогти уникнути аварійних відключень у майбутньому.
Одні з найдовших обмежень очікуються у селі Пасічне, де електропостачання буде відсутнє з 08:00 до 17:00. Тимчасові знеструмлення торкнуться будинків, розташованих на таких вулицях:
- Квіткова (б. 1, 5, 7, 11, 13, 19, 23, 25, 27, 33),
- пров.Лікарняний (б. 4),
- Миру (б. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 15),
- Молодіжна (б. 2, 4, 6, 7, 9, 14, 18, 20, 26, 28, 32, 34, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66),
- Решетилівська (б. 5, 8, 16, 24, 26),
- Світличне (б. 17),
- Ставкова (б. 5, 6, 10, 12, 14),
- Степовиків (б. 4, 8, 10а, 12),
- Шевченка (б. 2, 4, 5, 6, 8, 9)
Також 9 липня ремонтні роботи проводитимуться у селі Великий Кобелячок. Тут графіки відключення світла діятимуть з 08:00 до 17:00, а без електроенергії тимчасово залишаться споживачі за такими адресами:
- Лимарівська — 1, 3, 5, 9, 11, 11а, 15, 30, 35, 37, 43, 49, 53, 55
- Медична — 2
- Молодіжна — 1, 1а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10А, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 19а, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 39, 40, 41А, 42, 45, 47, 49, 53, 55, 57
- Набережна — 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 22, 25
- Незалежності — 2, 3, 4, 6, 7, 8, 12, 14
- Сільський провулок — 1, 2, 3, 5, 5А, 6, 7а, 8, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 27, 29
- Шевченка — 1, 1а, 1б, 1в, 1Г, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 12, 12а, 13, 13а, 15, 16, 17а, 18, 19, 20, 21, 22а, 22б, 23, 23А, 24, 24Б, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32Б, 33, 34, 36, 38, 40, 42, 45, 46, 47б, 48, 49, 52, 53, 54, 54а, 56, 58, 60, 61, 62, 63, 65, 67, 67а, 67б, 68, 77, 81, 89, 91, 95, 97, 98, 102, 103, 107, 108, 109, 111, 113, 115, 119, 120, 120а, 121, 123, 125, 137, 139, 141, 151, 165, 167, 187, 187А, 189, 199, 206, 209, 211, 213, 215
- Шкільна — 1, 2, 3, 4а, 5, 6, 7, 9, 11
Також електрика зникне з 07:00 до 19:00 години в селі Свічкареве. Вимикатимуть електрику за такими адресами:
- Миколи Гоголя — 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11а, 12
- Молодіжна — 1, 3, 3а, 5, 7, 9, 11
- Новосадова — 1, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 21
- Перемоги — 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17, 19, 23, 25, 34, 35
- Садова — 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 34А
- Тараса Шевченка — 1, 2, 3, 4, 6, 7, 7а, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 26, 28, 30
- Шкільна — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16
- Шосейна — 1, 3, 5, 7, 11, 13
- Юрія Кондратюка — 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12а, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 25.
Джерело: Новосанжарська селищна територіальна громада
Останні новини України:
Нагадаємо Politeka писала, Подорожчання продуктів у Полтавській області: що саме підскочило в ціні.
Також Politeka повідомляла, Підвищення тарифів на комунальні послуги в Полтавській області: як зростуть ціни вже найближчим часом.
Як повідомляла Politeka, Грошовий бонус для українців: кому можуть призначити щомісячну допомогу у Полтавській області.