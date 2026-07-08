Окремим ВПО в Полтавській області необхідно звернутися до органів Пенсійного фонду України, щоб і далі отримувати грошову допомогу.

У липні ВПО й надалі отримуватимуть державну грошову допомогу на проживання в Полтавській області, але частина з них ризикє втратити гроші, пише Politeka.

Зокрема, частині переселенців необхідно своєчасно оновити персональні дані, адже в іншому разі нарахування коштів може бути тимчасово призупинене.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України №709, виплата допомоги здійснюється у два етапи — до 15-го та до 28-го числа кожного місяця. Точна дата надходження коштів залежить від роботи банківських установ і Державної казначейської служби України.

Розмір державної грошової допомоги для ВПО в Полтавській області залишається незмінним. Повнолітні переселенці отримують 2 000 гривень щомісяця, а діти та особи з інвалідністю — 3 000 гривень. Фінансова підтримка призначається найбільш уразливим категоріям внутрішньо переміщених осіб на строк до 30 місяців із моменту її первинного оформлення.

Разом із тим окремим отримувачам необхідно звернутися до органів Пенсійного фонду України або до Центру надання адміністративних послуг (ЦНАП) для актуалізації інформації. Це стосується громадян, які змінили місце проживання чи склад сім'ї, уперше оформлюють допомогу на дитину, прагнуть поновити виплати після попередньої відмови, а також тих, у кого змінився майновий стан і хто планує повторний розгляд права на отримання допомоги.

У разі поновлення виплат після відмови враховується критерій середньомісячного доходу — він не повинен перевищувати 10 380 гривень на одну особу.

Згідно з вимогами постанови Кабінету Міністрів України №709, якщо внутрішньо переміщена особа не повідомить про зміни, що впливають на право отримання допомоги, або не оновить необхідні відомості, державні виплати можуть бути призупинені до усунення цих обставин.

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