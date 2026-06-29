Частина пенсіонерів у Полтавській області, які мають право на грошову допомогу у розмірі 1500 гривень, отримає ці кошти не у квітні, як очікувалося, а у травні, пише Politeka.net.

Про особливості виплат повідомили юристи громадської організації «ВПО Україна», наголосивши, що затримка має виключно організаційний характер і не повинна викликати занепокоєння серед отримувачів.

У Пенсійному фонді тим часом пояснюють: перенесення термінів виплат пов’язане виключно з технічними нюансами процесу нарахування і не вплине на саме право отримувачів на допомогу. В установі запевняють, що всі передбачені кошти будуть виплачені у повному обсязі кожному, хто підпадає під відповідні критерії.

Йдеться про широкий перелік соціально вразливих категорій населення. Зокрема, одноразову грошову допомогу у Полтавській області отримають:

пенсіонери за віком,

люди з інвалідністю,

малозабезпечені родини,

громадяни, які вже користуються базовими державними соціальними виплатами,

внутрішньо переміщені особи,

багатодітні сім’ї, а також матері-одиначки.

Важливо, що процедура отримання максимально спрощена: жодних додаткових звернень чи подання заяв не потрібно. Нарахування здійснюється автоматично на підставі вже наявних у державних реєстрах даних. Гроші надходитимуть або на банківські рахунки отримувачів, або виплачуватимуться через відділення «Укрпошти» — залежно від способу отримання основних соціальних виплат.

Отримувачі можуть вільно розпоряджатися цими коштами — жодних обмежень щодо їх використання не передбачено. Доплата може бути спрямована як на повсякденні витрати, так і на оплату житлово-комунальних послуг, придбання ліків чи продуктів харчування.

Окремо у Пенсійному фонді підкреслюють: ця одноразова виплата не враховується під час обчислення сукупного доходу домогосподарства. Це означає, що вона не вплине на право отримання інших видів соціальної допомоги та не стане підставою для їх перегляду чи скасування.

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