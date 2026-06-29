Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Полтаві вийшла на новий рівень завдяки відкриттю спеціального соціально-реабілітаційного простору.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Полтаві стала більш доступною після запуску нового центру, створеного благодійним фондом «Карітас», повідомляє Politeka.

Проєкт вдалося реалізувати за підтримки міжнародних партнерів, зокрема «Карітас Люксембург» та «Карітас Австрія», що дозволило забезпечити широкий спектр послуг для відвідувачів.

Новий простір орієнтований як на внутрішньо переміщених осіб, так і на місцевих жителів віком від 60 років.

Організатори наголошують, що створили комфортні умови, у яких літні люди можуть не лише отримати підтримку, а й відчути турботу, підтримку та увагу. Саме це особливо важливо в умовах постійного стресу та нестабільності.

У межах роботи центру гуманітарна допомога для пенсіонерів у Полтаві включає безкоштовні медичні послуги.

Відвідувачі можуть пройти первинне обстеження, зокрема виміряти артеріальний тиск, рівень цукру в крові та перевірити сатурацію.

Такі базові процедури дозволяють своєчасно виявляти проблеми зі здоров’ям і контролювати загальний стан організму. Окрім цього, у центрі доступні більш розширені медичні послуги.

Зокрема, проводиться електрокардіограма, а також призначаються фізіотерапевтичні процедури, серед яких магнітотерапія, УВЧ-терапія та пресотерапія.

Популярністю серед відвідувачів користується соляна кімната, яка сприяє зміцненню імунітету та покращенню самопочуття.

Завдяки цьому гуманітарна допомога для пенсіонерів у Полтаві набуває не лише соціального, а й оздоровчого характеру.

Важливо, що у центрі приділяють увагу не тільки фізичному, а й психологічному стану людей. Для відвідувачів регулярно проводять групові тренінги та індивідуальні консультації з психологами.

Джерело: Карітас-Полтава

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