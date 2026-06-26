Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Полтавській області реалізується в межах програми «Багатогалузева підтримка постраждалим від війни в Україні», яку впроваджує благодійний фонд «Карітас», повідомляє Politeka.
Ініціатива зосереджена на відновленні житлових об’єктів, що зберегли конструктивну придатність, але зазнали пошкоджень через бойові дії. Головний пріоритет — повернення безпечних умов проживання та мінімальної інфраструктури для повсякденного життя.
Реєстрація відкрита для мешканців Чутівської, Кобеляцької та Миргородської громад. Подати заявку можуть домогосподарства, у яких зафіксовано руйнування або суттєві пошкодження нерухомості внаслідок обстрілів.
До участі допускаються соціально вразливі категорії населення. Серед них — багатодітні родини з трьома і більше дітьми, люди з інвалідністю, громадяни з тяжкими захворюваннями, одинокі батьки та офіційні опікуни неповнолітніх або недієздатних осіб.
Також право на участь мають вагітні жінки та сім’ї з дітьми віком до трьох років. Обов’язковою умовою залишається підтвердження соціального статусу та документальне засвідчення пошкоджень житла.
Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Полтавській області спрямована насамперед на відновлення житлових умов у домогосподарствах, які потребують термінового ремонту для забезпечення безпечного проживання.
Організатори підкреслюють, що подальша реалізація програми залежить від обсягів фінансування та потреб конкретних громад регіону.
Оновлені умови участі та можливі зміни в механізмі надання допомоги рекомендують відстежувати через офіційні інформаційні канали проєкту, де дані регулярно актуалізуються.
Джерело: Карітас Полтава.
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