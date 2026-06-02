Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Полтавській області та інших соціально вразливих категорій населення оголошена благодійним фондом «Карітас», повідомляє Politeka.
Організатори реалізують цю ініціативу в межах проєкту «Багатогалузева підтримка постраждалим від війни в Україні».
Головна мета програми гуманітарної допомоги для пенсіонерів у Полтавській області полягає у фінансовій та матеріальній підтримці домогосподарств, житло яких зазнало суттєвих пошкоджень унаслідок бойових дій.
Благодійники прагнуть забезпечити швидке відновлення безпечних і придатних для повсякденного проживання умов у постраждалих населених пунктах регіону.
Подати офіційну заявку на участь у цій програмі мають можливість мешканці кількох визначених громад регіону.
Наразі реєстрація відкрита для людей, які проживають у Чутівській, Кобеляцькій та Миргородській громадах Полтавської області.
Представники фонду окремо наголошують, що матеріальна підтримка передбачена виключно для тих домогосподарств, чиє житло має актуальні руйнування та потребує негайного відновлення.
До участі в реєстрації допускаються громадяни, які належать до чітко визначених категорій вразливості, серед яких є багатодітні родини, що виховують трьох і більше неповнолітніх дітей.
Також подати документи можуть особи з інвалідністю, люди з тяжкими хронічними захворюваннями, одинокі батьки або офіційні опікуни неповнолітніх чи недієздатних осіб.
Ця гуманітарна допомога для пенсіонерів розрахована на громадян віком від 60 років, а також на вагітних жінок і сім’ї з дітьми до трьох років.
Джерело: Карітас Полтава.
