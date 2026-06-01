Безкоштовне житло для ВПО в Харкові залишається важливою підтримкою для родин, які шукають тимчасовий прихисток.

Безкоштовне житло для ВПО в Харкові та передмісті продовжують пропонувати небайдужі мешканці, які готові надати тимчасовий прихисток людям, змушеним залишити власні домівки через війну, повідомляє Politeka.

Одне з актуальних оголошень стосується Салтівського шосе у Харкові. Власниця квартири пропонує жінці безкоштовне ліжко-місце на будь-який термін проживання. Натомість очікується невелика допомога у веденні домашнього господарства. Поруч розташовані магазини, зупинки громадського транспорту та необхідна інфраструктура.

За цією ж адресою доступний ще один варіант розміщення. Йдеться про окрему кімнату у двокімнатній квартирі. Помешкання готові надати порядній жінці за допомогу літній людині, яка проживає в іншій кімнаті. Зазначається, що пенсіонерка не потребує постійного догляду, а деталі можна уточнити безпосередньо у власників.

Ще одна пропозиція розміщена у селищі Бабаї Харківського району. Для проживання доступний будинок із двома житловими кімнатами та кухнею. Оселя забезпечена газом і водою, також є господарські споруди та земельна ділянка. Туалет розташований надворі, ванна кімната відсутня.

У повідомленні зазначається, що житло може прийняти до трьох людей. Дозволяється проживання разом із домашніми тваринами. Поряд знаходяться лісова зона та озеро, а відстань до обласного центру становить близько 12 кілометрів.

Фахівці наголошують, що безкоштовне житло для ВПО в Харкові залишається важливою підтримкою для родин, які шукають тимчасовий прихисток. Перед заселенням рекомендується уточнювати умови проживання, наявність комунальних зручностей та можливі додаткові домовленості з власниками.

Джерело: Допомагай

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Безкоштовне житло для ВПО в Харкові: які варіанти зараз доступні.

Також Politeka повідомляла, Грошова допомога для пенсіонерів у Харківській області: як офіційна робота впливає на виплати.

Як повідомляла Politeka, Доплати для пенсіонерів у Харківській області: хто може отримувати по 500 гривень.