Українців попередили про планові графіки відключення світла у Полтавській області на 2 червня, повідомляє видання Politeka.net.

Графіки відключення світла у Полтавській області на 2 червня вводять через планові роботи. Профілактичні заходи є важливою складовою стабільного функціонування енергосистеми, особливо в умовах підвищеного навантаження на мережі. Завдяки плановим ремонтам вдається підвищити якість електропостачання та забезпечити більш надійну роботу обладнання.

З 08:00–16:30 години в селі Кізлівка зникне електрика. Обмеження будуть тривати тільки за окремими будинкаи. Знеструмлять наступні вулиці:

Загорянська: 1, 2, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 24, 27, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 57, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 81/1, 82, 83, 85, 87, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 106, 108, 112, 114, 116

Центральна: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6а, 7, 9, 10а, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16а, 17, 18, 19, 21, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 40, 42, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 75а, 86, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101

пров. Шкільний: 4, 8, 10, 12, 14, 16

Ярівська: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11а, 12, 13, 14а, 15, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 45, 47, 49, 51, 53, 57, 58

З 08:00–16:30 години триватимуть обмеження в селі Ковали. Вони стосуються тільки таких адрес:

Замостянська: 28, 28А, 33, 34, 35, 39, 41, 43, 45, 47, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 62А

Колядівка: 1, 1А, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 42, 46, 48, 50, 52, 53, 56, 60, 62, 64, 64А, 66, 66А, 68, 72, 72А, 76, 78, 83, 84, 85, 86

Червоногорянська: 1, 3, 4, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 22а, 23, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36

Штими: 2, 5, 5а, 6, 13, 15, 15а, 19

Ярівська: 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 18, 20, 22, 25, 25а, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 50, 51, 51а, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 60, 62, 63, 67, 68, 73, 74, 76, 78, 78а, 80, 84, 86, 88, 90, 92, 92а

Центральна (Центр): 90Г

Через виконання робіт з капітального ремонту, передбачених річною програмою ремонтів ОСР не буде електрики з 08:00–16:30 години в селі Галяве. Знеструмлять такі вулиці:

Заводська: 1, 1а, 3, 5, 7, 9, 13, 17, 19, 19а, 21, 23

Центральна: 2, 18.

Джерело: Чорнухинська територіальна громада.

