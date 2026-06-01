У Полтавській області частина пенсіонерів після призначення основних виплат може отримати грошову допомогу, однак підтримка надається лише за кількох умов, пише Politeka.net.

У ПФУ наголошують, що йдеться не про масову виплату, а про цільову фінансову допомогу для окремих категорій громадян. Право на неї мають лише ті пенсіонери, які повністю відповідають встановленим вимогам та підпадають під дію відповідних норм законодавства.

Як повідомляє ПФУ, згідно із Законом України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», одноразова допомога у розмірі десяти місячних пенсій передбачена для осіб, які тривалий час працювали у соціально важливих сферах — зокрема в освіті, охороні здоров’я та системі соціального захисту.

У ПФУ уточнюють, що для призначення такої грошової допомоги у Полтавській області необхідно одночасно виконати низку умов.

Зокрема, на момент досягнення пенсійного віку особа має перебувати у трудових відносинах із державним або комунальним закладом, займати посаду, яка входить до затвердженого переліку, що дає право на пенсію за вислугу років, а також мати необхідний страховий стаж — не менше 35 років для чоловіків і 30 років для жінок.

Окремо підкреслюється, що на момент звернення громадянин не повинен отримувати інші види пенсійного забезпечення. Лише за умови підтвердження всіх цих вимог одноразова грошова допомога призначається відповідно до пункту 7-1 Прикінцевих положень зазначеного закону.

Паралельно у ПФУ повідомляють про зміни в показниках заробітної плати, які використовуються для обчислення пенсій. Так, середній розмір зарплати зріс до 23 218 гривень. Саме цей показник є базовим при розрахунку майбутніх пенсійних виплат і безпосередньо впливає на їхній розмір.

Для порівняння, на початку року цей показник становив 21 876 гривень, тож за останній період зафіксовано зростання на 1 342 гривні. Експерти зазначають, що динаміка цього показника має ключове значення для подальшого формування пенсійних нарахувань у регіоні та по країні загалом.

