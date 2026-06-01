Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Харкові залишаються частиною регулярних гуманітарних ініціатив, які періодично реалізують місцеві благодійні організації для підтримки вразливих жителів, повідомляє Politeka.

У місті продовжує працювати волонтерська команда «Кінза Харків», яка організовує видачу допомоги для людей, що опинилися у складних життєвих умовах. Їхня діяльність охоплює як продуктові пакунки, так і додаткові речі першої необхідності.

Під час останніх роздач волонтери сформували партії наборів, куди увійшли продукти харчування, засоби гігієни та побутова хімія. Такий формат дозволяє частково закривати базові щоденні потреби отримувачів.

Допомога спрямовується насамперед людям з інвалідністю, літнім мешканцям та іншим соціально вразливим групам. Окрему увагу приділяють тим, хто через стан здоров’я не має можливості самостійно дістатися пунктів видачі.

У подібних випадках передачу пакунків здійснюють родичі або офіційні представники, що дозволяє забезпечити адресність і безперервність підтримки. Організація також публікує звіти про проведені заходи на своїх сторінках у соціальних мережах.

Інформація про нові роздачі з’являється заздалегідь, тому мешканцям радять стежити за офіційними оновленнями, аби вчасно дізнаватися про можливість отримання допомоги.

Таким чином, також варто зауважити, що безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Харкові формуються як елемент постійної волонтерської підтримки, що допомагає забезпечувати базові потреби населення у період складних викликів.

Джерело: БФ "Кінза Харків"

