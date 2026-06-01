Дефіцит продуктів у Полтавській області може залишатися чутливим питанням у разі подальшого зростання витрат на виробництво та логістику.

Дефіцит продуктів у Полтавській області на тлі загальноукраїнських економічних змін може посилитися через очікуване скорочення виробництва молочної сировини, повідомляє Politeka.

За даними галузевих аналітиків та «Асоціації виробників молока України», ключовими чинниками тиску залишаються наслідки війни, а також подорожчання пального, яке впливає на логістику та собівартість кормів для тваринництва. У результаті виробники фіксують зменшення закупівельної вартості сировини, що поступово знижує мотивацію до нарощування обсягів виробництва.

Фахівці прогнозують, що восени ціни на молочну групу товарів можуть зрости в середньому на 15–25%, залежно від конкретного виду продукції. Водночас різкого зникнення товарів з полиць наразі не очікують, оскільки частина сировини традиційно спрямовується на експортні ринки, що дозволяє частково балансувати внутрішню пропозицію.

Експерти також зазначають, що за умов скорочення виробництва ринок може зазнати перерозподілу: експортні обсяги зменшаться, а більше продукції залишатиметься всередині країни. Це дозволяє уникнути прямого дефіциту готових молочних товарів для споживачів, навіть попри загальне зниження виробничих показників.

Таким чином, дефіцит продуктів у Полтавській області у цьому контексті розглядається радше як потенційний ризик окремих сегментів ринку, ніж як повномасштабна нестача товарів на полицях магазинів.

