Новий графік руху поїздів у Харківській області почав діяти через скасування частини електричок та введення тривалих обмежень на окремих маршрутах, повідомляє Politeka.

Новий графік руху поїздів у Харківській області ввели вже з 1 черня і він зачепив значну кількість пасажирів, які користуються залізничним транспортом для щоденних поїздок.

Залізничники повністю вилучили з офіційного розкладу приміський експрес під номером 6310, який щодня курсував за маршрутом Люботин - Харків-Пасажирський.

З початку літа пасажири більше не зможуть скористатися електричкою під номером 6601, яка виконувала рейси за маршрутом Харків-Пасажирський - Шевченкове-Південне.

Зміни зачеплять і жителів менших населених пунктів, оскільки залізничники повністю припили курсування приміського експреса під номером 6604 Шевченкове-Південне - Гракове.

Повністю скасовується і зворотний приміський рейс під номером 6607, який перевозив людей за маршрутом Гракове - Шевченкове-Південне.

Окрім цього, пасажирам доведеться шукати альтернативні варіанти пересування через закриття популярного складу під номером 6608, що з'єднував Шевченкове-Південне - Харків-Пасажирський.

Впроваджуючи такі масштабні зміни на залізниці, фахівці зазначають, що новий графік руху поїздів у Харківській області покликаний оптимізувати роботу транспортної мережі.

Окрім цього, з технічних причин у чітко визначені дні місяця тимчасово не будуть курсувати склади під номерами 6201/6202, а також 6203/7010.

Такі ж обмеження запроваджуються і для приміських 6205/6206, які забезпечували щоденне перевезення пасажирів за звичним маршрутом Люботин - Богодухів - Люботин.

Ці обмеження на залізниці матимуть регулярний характер і діятимуть у конкретні дати аж до кінця року.

Вказані склади не виїжджатимуть на маршрути 9 та 23 червня, а також 7 і 21 липня. Далі - 4 та 18 серпня, 1, 15 і 29 вересня, а також 13 та 27 жовтня. А також 10 і 24 листопада та 8 грудня.

Джерело: телеграм-канал Укрзалізниці

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Безкоштовне житло для ВПО в Харкові: які варіанти зараз доступні.

Також Politeka повідомляла, Грошова допомога для пенсіонерів у Харківській області: як офіційна робота впливає на виплати.

Як повідомляла Politeka, Доплати для пенсіонерів у Харківській області: хто може отримувати по 500 гривень.