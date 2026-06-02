Подорожчання проїзду в Харківській області набуло чинності в Лозівській громаді після перегляду тарифів на автобусних маршрутах, які обслуговують місцеві перевізники, повідомляє видання Politeka.

Нові розцінки почали діяти з 1 травня. Рішення пояснюють суттєвим зростанням витрат на забезпечення роботи транспортної мережі та технічне обслуговування рухомого складу.

За словами представників перевізників, протягом останнього року значно збільшилася вартість дизельного пального, мастильних матеріалів, запасних частин і ремонтних робіт. Додаткове навантаження створило підвищення витрат на оплату праці персоналу та підтримку справного стану автобусів.

У міській адміністрації наголошують, що попередні тарифи залишалися незмінними ще з 2024 року. За цей час економічні умови суттєво змінилися, тому чинна вартість вже не покривала фактичних витрат на перевезення пасажирів.

Після оновлення тарифної політики середня ціна поїздки територією Лозової становить близько 20 гривень. Для маршруту до Лиманівки встановлено оплату на рівні приблизно 25 гривень.

Водночас у громаді зберегли пільги для окремих категорій населення. Пенсіонери за віком та особи з інвалідністю третьої групи сплачують 15 гривень, а для дітей від 7 до 14 років діє тариф у розмірі 10 гривень.

Окремо продовжують функціонувати соціальні рейси. Для мешканців, які потребують додаткової підтримки, залишили 14 безкоштовних маршрутів. На фінансування цієї програми у 2026 році передбачили близько 5,7 мільйона гривень із місцевого бюджету.

Крім перегляду цін, у громаді працюють над удосконаленням транспортного сполучення. Зокрема, розглядається запуск додаткового вечірнього рейсу о 21:10, який має забезпечити зручне підвезення пасажирів після прибуття потяга з Харкова. Тестування нового графіка планують проводити протягом двох тижнів.

Експерти зазначають, що Подорожчання проїзду в Харківській області стало наслідком загального збільшення витрат у транспортній сфері. Подальша тарифна політика залежатиме від цін на пальне, вартості обслуговування автопарку та рівня пасажиропотоку.

Джерело: Слобідський край

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харківській області: як долучитися до цієї програми.

Як повідомляла Politeka, Подорожчання продуктів у Харкові: які товари найбільше виросли в ціні.