Доплати для пенсіонерів у Харківській області нараховуються непрацюючим колишнім військовослужбовцям, які взяли на себе фінансову відповідальність за близьких людей, повідомляє Politeka.

Державні доплати у Харківській області стосуються військових пенсіонерів від рядового до офіцерського складу.

Як проінформували на офіційному сайті ПФУ, винятком із загальних правил є лише громадяни, які проходили строкову службу. Додаткові кошти призначаються до пенсії за вислугу років або до виплат по інвалідності.

Кошти виплачують за кожного члена сім'ї, який не може працювати і для якого пенсіонер став фактично єдиним або основним джерелом фінансової підтримки.

Особливо актуальною така доплата у Харківській області виявилася після початку повномасштабної війни, коли суттєво зросла кількість родин, де саме літні люди забезпечують родичів.

До кола осіб, за утримання яких призначається надбавка, належать літні батьки та люди з інвалідністю.

Також виплати можна оформити на непрацездатного чоловіка чи дружину або інших родичів, які повністю відповідають усім вимогам чинного законодавства.

Розмір щомісячної фінансової підтримки напряму залежить від встановленого державою прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

У 2026 році цей важливий соціальний показник становить 2595 гривень. Сама грошова підтримка складає рівно 50% від цієї суми.

Тому зараз громадяни можуть додатково отримувати приблизно 1297 гривень щомісяця за кожного непрацездатного утриманця.

Якщо літня людина утримує кількох осіб, то загальна сума допомоги може бути більшою, але з урахуванням законодавчих обмежень.

