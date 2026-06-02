Графіки відключення світла на 3 червня триватимуть за окремими адресами у Харківській області через планові роботи, пише Politeka.net.
Жителів у Харківській області попереджають про заплановані відключення світла, які відбудуться 3 червня у зв’язку з проведенням технічних робіт на об’єктах енергетичної інфраструктури. Тимчасові обмеження вводяться з метою забезпечення стабільної та безпечної роботи міських електромереж.
З 09:00 до 16:10 години будуть тривати обмеження в селі Смородське через плановий ремонт. Зокрема, знеструмлять такі вулиці:
- Вільшанська 13Б, 52
- Вербна 1, 5, 22
- Виноградна 7
- Слободская 2/5, 22, 24, 30
- Сучасна 6, 7, 8
- Тельмана 17, 20
- пров. Тельмана 56–66, 65
- Червнева 7, 16, дч.17
З 09:00 до 16:10 години вимикатимуть електрику у місті Люботин, проте знеструмлять тільки окремі адреси. Зокрема світло зникне в будинках, що розташовані на вулицях:
- Історична 1, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 7А, 8, 8А, 9, 9А, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 18А, 18Б, 20
- пров. І. Богуна 1/5, 8А, 5А
- Полтавський Шлях 1, 2, 2А, 2Б, 3, 4, 5, 5А, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15А, 16, 16А/2А, 17, 18, 18/1, 19, 19А, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27А, 28, 30, 31, 31А, 32, 33А, 34, 35А, 36, 38А/1, 52, 52А, 54, 56, 56А, 57/2, 58, 60, 61, 62/1, 62А, 63, 64А, 65, 65/1, 66А, 67, 69, 69А, 71, 72А, 72Г, 73, 74, 74А, 75, 76, 79, 79А, 79Б, 80/1, 80А, 81, 81А, 82/2, 83, 84/1, 85, 85А, 86, 87, 87/1, 89/2, 90, 91, 92, 93/1, 94, 94А, 96, 97, 98А, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 105А, 106, 107, 108, 109, 110/1, 111, 112, 113, 114, 115, 117, 119, 121, 123, 123Б, 125, 127, 129, 131, 133, 139
- Трудова 1, 2/6, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10А, 11, 13, 14/7, 15, 15А, 16, 16А, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 35, 37, 46, 48, 49, 50, 51, 54, 55
кв. 1–8 (26А, 26Б),
- Кузьми Скрябіна / в-д Кузьми Скрябіна 2, 3, 4, 5/19, 6, 8, 9, 10, 10А, 11, 12А, 13, 13А, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 21А, 22, 24, 24А, 26
- Лесі Українки: 1, 3А, 4, 5/36, 7, 9, 9А, 10, 14, 16, 35, 68, 73, 76
- Магістральна: 1, 2, 3, 4, 5, 5А, 6, 7, 8, 8/2, 9, 9А, 10/1, 11–22, 25–27, 32, 34–37, 48, 81
- Харківська: 17, 17/20, 19А, 20–21/20, 23–34, 36, 38, 40, 42, 42А, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 62, 100
- Вільшанська: 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10–12, 12А, 13, 14, 15, 16, 17А, 18, 19, 20–33, 36, 40, 42, 44, 44А
- Вербна 2, 2А, 3, 4, 7, 9, 11, 15, 32
- Виноградна 1А, 1В, 2–6, 8–11А, 14, 16, 18, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34
- Гаївського 1–5, 8–11, 13, 15, 17–21, 23, 24, 25, 28, 31, 34–36, 38, 40–42, 45–48, 53
- Дібровна: 9
- Глибока: 14
- пров. Глибокий: 1А, 5, 7, 11–20, 1А
- Симеренка 1–19, 21, 23, 42, 60, 62, 69, 81, 164, 282
- пров. Бориса Патона 1–14, 2А, 3–11, 22
- Лісний: 1–4
- Південний: 1/6, 2–9
- Р. Іващенка: 11/9
- Ярослава Мудрого: 1–7/15
- Вільшанський: 1, 3.
Джерело: Люботинська міська територіальна громада.
