Жителів у Харківській області попереджають про заплановані відключення світла, які відбудуться 3 червня у зв’язку з проведенням технічних робіт на об’єктах енергетичної інфраструктури. Тимчасові обмеження вводяться з метою забезпечення стабільної та безпечної роботи міських електромереж.

З 09:00 до 16:10 години будуть тривати обмеження в селі Смородське через плановий ремонт. Зокрема, знеструмлять такі вулиці:

Вільшанська 13Б, 52

Вербна 1, 5, 22

Виноградна 7

Слободская 2/5, 22, 24, 30

Сучасна 6, 7, 8

Тельмана 17, 20

пров. Тельмана 56–66, 65

Червнева 7, 16, дч.17

З 09:00 до 16:10 години вимикатимуть електрику у місті Люботин, проте знеструмлять тільки окремі адреси. Зокрема світло зникне в будинках, що розташовані на вулицях:

Історична 1, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 7А, 8, 8А, 9, 9А, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 18А, 18Б, 20

пров. І. Богуна 1/5, 8А, 5А

Полтавський Шлях 1, 2, 2А, 2Б, 3, 4, 5, 5А, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15А, 16, 16А/2А, 17, 18, 18/1, 19, 19А, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27А, 28, 30, 31, 31А, 32, 33А, 34, 35А, 36, 38А/1, 52, 52А, 54, 56, 56А, 57/2, 58, 60, 61, 62/1, 62А, 63, 64А, 65, 65/1, 66А, 67, 69, 69А, 71, 72А, 72Г, 73, 74, 74А, 75, 76, 79, 79А, 79Б, 80/1, 80А, 81, 81А, 82/2, 83, 84/1, 85, 85А, 86, 87, 87/1, 89/2, 90, 91, 92, 93/1, 94, 94А, 96, 97, 98А, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 105А, 106, 107, 108, 109, 110/1, 111, 112, 113, 114, 115, 117, 119, 121, 123, 123Б, 125, 127, 129, 131, 133, 139

Трудова 1, 2/6, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10А, 11, 13, 14/7, 15, 15А, 16, 16А, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 35, 37, 46, 48, 49, 50, 51, 54, 55

кв. 1–8 (26А, 26Б), Кузьми Скрябіна / в-д Кузьми Скрябіна 2, 3, 4, 5/19, 6, 8, 9, 10, 10А, 11, 12А, 13, 13А, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 21А, 22, 24, 24А, 26

Лесі Українки: 1, 3А, 4, 5/36, 7, 9, 9А, 10, 14, 16, 35, 68, 73, 76

Магістральна: 1, 2, 3, 4, 5, 5А, 6, 7, 8, 8/2, 9, 9А, 10/1, 11–22, 25–27, 32, 34–37, 48, 81

Харківська: 17, 17/20, 19А, 20–21/20, 23–34, 36, 38, 40, 42, 42А, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 62, 100

Вільшанська: 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10–12, 12А, 13, 14, 15, 16, 17А, 18, 19, 20–33, 36, 40, 42, 44, 44А

Вербна 2, 2А, 3, 4, 7, 9, 11, 15, 32

Виноградна 1А, 1В, 2–6, 8–11А, 14, 16, 18, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34

Гаївського 1–5, 8–11, 13, 15, 17–21, 23, 24, 25, 28, 31, 34–36, 38, 40–42, 45–48, 53

Дібровна: 9

Глибока: 14

пров. Глибокий: 1А, 5, 7, 11–20, 1А

Симеренка 1–19, 21, 23, 42, 60, 62, 69, 81, 164, 282

пров. Бориса Патона 1–14, 2А, 3–11, 22

Лісний: 1–4

Південний: 1/6, 2–9

Р. Іващенка: 11/9

Ярослава Мудрого: 1–7/15

Вільшанський: 1, 3.

Джерело: Люботинська міська територіальна громада.

