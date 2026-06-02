Дефіцит продуктів у Харкові дедалі частіше розглядають як індикатор ширшої тенденції на овочевому ринку України

Дефіцит продуктів у Харкові посилюється на тлі різкого зростання цін на торішню білоголову капусту в Україні, яка за останній тиждень подорожчала на 75% і тепер продається в межах 8–15 грн за кілограм, повідомляє Politeka.

За інформацією ринкових аналітиків, ситуація формується через швидке вичерпання запасів минулорічного врожаю. Після завершення основного сезону реалізації більшість господарств припинили активні поставки, що автоматично скоротило пропозицію на внутрішньому ринку.

У результаті торгові майданчики працюють переважно з обмеженими залишками продукції. Це створює нерівномірний розподіл товару між регіонами та підсилює ціновий тиск у роздрібному сегменті.

Фермерські господарства зазначають, що нинішні обсяги не дозволяють стабілізувати продажі. На ринку залишаються лише невеликі партії, які швидко розкуповуються через збереження високого попиту з боку гуртових покупців і роздрібних мереж.

Аналітики також відзначають, що навіть попри поточне зростання, капуста залишається дешевшою приблизно на 77% у порівнянні з початком травня минулого року. Така різниця пояснюється більш сприятливою ціновою базою минулого сезону та іншою структурою врожаю.

Окремо учасники ринку звертають увагу на можливе продовження підвищувального тренду. Якщо скорочення пропозиції триватиме, а попит залишиться стабільним, вартість може поступово збільшуватися і надалі.

Для споживачів це означає більш часті коливання цін у торгових мережах і залежність вартості від наявності залишкових партій у постачальників. Ринок стає чутливішим до будь-яких змін у логістиці та сезонних запасах.

У таких умовах дефіцит продуктів у Харкові дедалі частіше розглядають як індикатор ширшої тенденції на овочевому ринку України, де баланс між виробництвом і попитом поступово зміщується в бік обмеженої пропозиції.

Джерело: mind

