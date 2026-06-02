Планові знеструмлення торкнуться лише окремих вулиць і будинків, визначених у графіках відключення світла у Полтавській області на 3 червня. Водночас більшість споживачів продовжить отримувати електроенергію у звичному режимі. Енергетичні компанії намагаються організовувати роботи таким чином, щоб мінімізувати незручності для мешканців міста та скоротити тривалість обмежень.

03.06.2026 року з 08:00 до 17:00 години будуть вимикати електрику в смт.Нові Санжари. Світло зникне тільки за окремими адресами:

пров.Комунальний (б. 2, 2 Б, 6, 3, 5, 7, 9, 11а, 13а, 15, 17),

Незалежності (б. 38а)

пров. Базарний,

Першотравнева,

Сестер Мешко (б. 6, 6/1, 6/2, 6/3, 6а)

пров.Антона Головатого (б. 1, 1а, 1Б, 2, 3, 4, 5, 6, 7),

пров.Дорожний (б. 1, 2, 2 а, 3, 7, 9),

пров.Заворсклянський (б. 2, 2а, 4, 6, 8, 10, 14, 16/17),

пров.Луговий (б. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 12, 13/20, 14, 16, 18, 20),

пров.Озерний (б. 1, 1а, 1Б, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15/15, 16а, 18),

пров.Ромашковий (б. 1, 3а, 3б, 5, 7, 9, 19, 23, 25)

03.06.2026 року з 08:00 до 17:00 години в селі Малий Кобелячок вимикатимуть електрику через виконання робіт з капітального ремонту, передбачених річною програмою ремонтів ОСР. Знеструмлять такі вулиці:

Михайла Грушевського (б. 1),

Черемушки (б. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26)

В селі Зачепилівка з 07:00 до 19:00 години не буде електрики. Обмеження стосуються таких вулиць:

Городній пров., (2, 5)

Заводська (1, 1/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17)

Миру (101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 109а, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 118, 119, 120, 124, 126)

Огородній пров., 1

Шевченка, (1, 1а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 28А, 30, 32, 34, 36, 38)

Шевченка, (19)

Шкільна, (6).

Джерело: Новосанжарська селищна територіальна громада

