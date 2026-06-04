Для участі у програмі грошової допомоги для ВПО в Полтавській області необхідно відповідати низці визначених критеріїв.

У Полтавській області продовжують прийом заявок на грошову допомогу для ВПО на оплату оренди житла, яку реалізує Агентство ООН у справах біженців, пише Politeka.net.

Наразі відкрито прийом заявок на участь у проєкті, який охоплює Полтавську область. Програма спрямована на підтримку громадян, які через війну втратили можливість самостійно забезпечувати житлові потреби та потребують тимчасової допомоги з оплатою оренди.

Подати заявку можуть внутрішньо переміщені особи, які переїхали після 24 лютого 2022 року, евакуйовані громадяни, що змінили місце проживання протягом останніх шести місяців, а також українці, які повернулися з-за кордону менш ніж рік тому після вимушеного виїзду через війну та не мають власного житла на території України.

Разом із тим для участі у програмі необхідно відповідати низці визначених критеріїв. Зокрема, претенденти повинні проживати у місцях тимчасового перебування або в орендованому житлі, де існує ризик втрати помешкання через підвищення орендної плати, намір власника продати житло чи інші обставини, що можуть призвести до виселення.

Також право на участь можуть отримати громадяни, які мешкають у непридатних або неналежних житлових умовах. Йдеться про аварійні будинки, приміщення з незадовільним технічним станом або житло, де спостерігається значне перенаселення.

Організатори наголошують, що однією з обов'язкових умов є відсутність попередньо отриманої допомоги на оренду житла в межах цієї програми. Крім того, заявник має продемонструвати реалістичний план покращення свого матеріального становища, який у перспективі дозволить самостійно оплачувати орендоване житло після завершення терміну підтримки.

Учасники проєкту можуть розраховувати на компенсацію витрат на оренду житла строком до шести місяців. Окрім фінансової підтримки, програмою передбачено додаткові послуги, серед яких юридичний супровід, консультації з питань працевлаштування, кар'єрне консультування та інша допомога, спрямована на швидшу адаптацію й відновлення фінансової самостійності.

Учасникам програми передбачена компенсація витрат на оренду житла строком до шести місяців. Окрім фінансової допомоги, вони можуть скористатися додатковими послугами, серед яких юридичні консультації, підтримка у працевлаштуванні та кар’єрне консультування. Подати заявку можна після заповнення спеціальної анкети за цим посиланням.

Джерело: Благодійний фонд "Право на захист"

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