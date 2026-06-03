Підвищення тарифів на комунальні послуги в Полтаві напряму залежить від вартості енергоносіїв і логістики в наступні місяці.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Полтаві відбулося після оновлення розрахунків вартості вивезення побутового сміття, що напряму позначилося на витратах мешканців громади, передає Politeka.

Рішення ухвалив виконавчий комітет міської ради після перегляду економічних показників, на основі яких формуються чинні розцінки. Після погодження оновлених параметрів підприємство КАТП-1628 оприлюднило нові суми для різних категорій споживачів.

Серед ключових причин коригування називають зростання витрат на пальне, технічне обслуговування спецтранспорту, закупівлю деталей та загальне подорожчання логістичних процесів. Через це були актуалізовані фінансові розрахунки у сфері поводження з твердими побутовими залишками.

Для населення встановлено платіж 83,4 грн. Раніше цей показник становив 47,18 грн, що суттєво змінило щомісячне навантаження на домогосподарства.

Бюджетні організації отримали підвищення приблизно на 68%. Для підприємств та юридичних структур кінцеві суми залежать від обсягів і договірних умов, у середньому коригування сягає близько 42%.

Окремо оновлено оплату за великогабаритні відходи — 218,5 грн. Також переглянуто тариф на захоронення, який тепер становить 22,48 грн.

На тлі ухвалених змін підвищення тарифів на комунальні послуги в Полтаві стало предметом обговорення серед жителів, оскільки нові нарахування безпосередньо впливають на щомісячні витрати сімей.

У міській владі зазначають, що частина мешканців багатоквартирних будинків може не одразу відчути коригування у платіжках через особливості системи нарахувань у складі квартплати, яку адмініструють управлінські структури.

Також підкреслюється, що оновлені розцінки діють у межах міста, тоді як у прилеглих населених пунктах громади застосовуються інші підходи до формування вартості послуг.

Експерти галузі очікують, що подальші зміни залежатимуть від вартості енергоносіїв, стану інфраструктури та загальної економічної динаміки у сфері житлово-комунального господарства.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Полтаві напряму залежить від вартості енергоносіїв і логістики в наступні місяці.

Джерело: У Полтаві

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