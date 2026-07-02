Під час відбору на грошову допомогу для ВПО в Полтавській області благодійний фонд враховуватиме не лише формальну відповідність умовам програми.

ВПО, які через війну втратили житло або були змушені залишити дім, можуть отримати нову грошову допомогу на оплату оренди в Полтавській області, пише Politeka.net.

Програма передбачає компенсацію вартості оренди протягом шести місяців, однак для участі необхідно відповідати визначеним критеріям.

Подати заявку на грошову допомогу в Полтавській області можуть ВПО, які покинули свої домівки після 24 лютого 2022 року, громадяни, евакуйовані з небезпечних територій протягом останніх шести місяців, а також українці, які повернулися з-за кордону менш ніж рік тому після вимушеного виїзду через війну, якщо їхнє житло було пошкоджене, зруйноване або стало непридатним для проживання.

Під час відбору благодійний фонд враховуватиме не лише формальну відповідність умовам програми, а й життєві обставини заявників. Пріоритет надаватиметься сім’ям, які проживають у місцях тимчасового розміщення або гуртожитках, ризикують втратити орендоване житло через фінансові труднощі, продаж квартири власником чи його повернення, а також тим, хто мешкає у перенаселених або неналежних санітарних умовах.

Однією з обов’язкових вимог є відсутність попередньої допомоги на оплату оренди житла від міжнародних гуманітарних організацій.

Крім того, організатори програми оцінюватимуть спроможність родини забезпечити себе після завершення виплат. Для цього заявники повинні представити реалістичний план покращення свого матеріального становища. Це може бути працевлаштування, здобуття нової професії або започаткування власної справи. Учасникам програми також надаватимуть підтримку кар’єрні консультанти, однак ключову роль у реалізації такого плану має відігравати сама родина.

Для участі необхідно заповнити спеціальну онлайн-анкету, вказавши достовірну інформацію про склад сім’ї, свій статус та житлові умови.

Джерело: БФ "Право на захист".

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