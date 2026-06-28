Розмір доплати для пенсіонерів у Полтавській області прив’язаний до прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

У Полтавській області окремі категорії пенсіонерів можуть отримати доплати, однак для їх отримання необхідно відповідати встановленим вимогам, повідомляє Politeka.net.

Про це повідомила прес-служба ПФУ.

Зокрема, йдеться про щомісячну доплату у Полтавській області у розмірі 1038 гривень для громадян віком від 80 років. Водночас така доплата призначається не всім і не нараховується автоматично — її потрібно оформлювати окремо.

Право на цю фінансову підтримку мають пенсіонери, які проживають самостійно та не мають працездатних родичів, зобов’язаних їх утримувати. При цьому не має значення, де перебувають такі родичі — на території України чи за кордоном.

Ще однією обов’язковою умовою є підтверджена потреба у постійному сторонньому догляді. Визначальним у цьому випадку є висновок лікарсько-консультативної комісії, який підтверджує, що через стан здоров’я людина не здатна самостійно себе обслуговувати та потребує допомоги.

Щоб отримати такий висновок, спершу слід звернутися до сімейного лікаря. Після огляду він, за необхідності, направляє пацієнта на проходження комісії. Найчастіше позитивне рішення ухвалюється щодо осіб із тяжкими хронічними захворюваннями, обмеженою рухливістю або інвалідністю.

Розмір надбавки прив’язаний до прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. У 2026 році цей показник становить 2595 гривень, а сама доплата дорівнює 40 відсоткам від цієї суми, тобто 1038 гривень щомісяця.

Після отримання медичного висновку пенсіонеру необхідно звернутися до Пенсійного фонду із заявою про призначення виплати. До пакета документів додаються паспорт, ідентифікаційний код та довідка комісії. Саме цей документ є ключовим для оформлення доплати.

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