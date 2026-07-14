Прибавка к пенсии в Харькове назначается после подачи заявления вместе с документами, подтверждающими право на его получение.

Прибавка к пенсии в Харькове может быть назначена отдельным категориям граждан, имеющих особые заслуги перед Украиной, передает Politeka.

Соответствующие выплаты производятся согласно действующему законодательству.

Право на такую ​​доплату имеют Герои Украины, ветераны войны с определенными государственными наградами, выдающиеся спортсмены, космонавты, лауреаты государственных премий, лица со званиями «народный» или «заслуженный», многодетные матери, а также получившие официальный статус борцы за независимость Украины ХХ века.

Доплату устанавливают в основной размер пенсионного обеспечения. Ее величина зависит от категории получателя и определяется в процентах от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. Для отдельных категорий предусмотрена фиксированная сумма.

Прибавка к пенсии в Харькове назначается после подачи заявления вместе с документами, подтверждающими право на его получение. Обратиться можно как в бумажной, так и в электронной форме.

Если заявитель не предоставил полный пакет документов, Пенсионный фонд сообщает о необходимости их дополнить. При подаче отсутствующих материалов в течение трех месяцев датой обращения считается день первоначального заявления.

При отправке документов по почте учитывается дата, указанная на почтовом штемпеле. Это правило действует при условии, что все необходимые подтверждения были приложены к обращению.

После увеличения прожиточного минимума органы Пенсионного фонда автоматически производят перерасчет таких выплат. Для борцов за независимость Украины также предусмотрено ежегодное повышение с 1 марта в соответствии с коэффициентом, утвержденным Кабинетом Министров.

После смерти получателя право на часть доплаты могут получить нетрудоспособные члены его семьи. Размер выплаты зависит от количества иждивенцев и определяется нормами действующего законодательства.

Источник: ПФУ

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