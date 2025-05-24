Надбавка к пенсии 2025 года предоставляется в Харькове по возрасту и пенсионерам с особым статусом.

Надбавка к пенсии в 2025 году предоставляется в Харькове пенсионерам, отвечающим определенным критериям и выполнившим важные условия, сообщает Politeka.net.

Рассказываем кто может получить дополнительные деньги.

В 2025 году назначается по возрасту автоматически — лично обращаться в Пенсионный фонд в Харькове не нужно. Ее начисляют со следующего дня после достижения соответствующего возраста.

Обратите внимание: в первый месяц после начисления сумма выплаты может быть меньше, поскольку она зависит от конкретной даты рождения. Начиная со второго месяца пенсионер будет получать ее в полном объеме.

Размер доплаты в зависимости от возраста:

70-74 лет - 300 гривен;

75-79 лет - 456 гривен;

80 лет и старше – 570 гривен.

Доплата не скапливается, а обновляется. То есть, при достижении нового возрастного порога предыдущая отменяется, и назначается новая — в соответствии с возрастом. К примеру, в 80 человек будет получать всего 570 грн, а не общую сумму всех предварительных доплат.

Надбавка к пенсии в 2025 году также поступает в Харькове жителям, имеющим статус «Почетный донор Украины». Такой статус предусматривает ежемесячную доплату к пенсии в размере 10% прожиточного минимума для трудоспособного лица. В 2025 году это составляет 302,80 грн (при прожиточном минимуме 3028 грн).

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