Грошову допомогу для ВПО та пенсіонерів, які вимушено переїхали з небезпечних територій до Полтавської області.

Українці, які були змушені залишити свої домівки через війну, зможуть отримати грошову допомогу для ВПО та пенсіонерів у Полтавській області на оренду житла, пише Politeka.net.

Про це йдеться публікації організаторів.

Грошову допомогу для ВПО та пенсіонерів, які вимушено переїхали з небезпечних територій до Полтавської області, реалізує благодійний фонд «Карітас Полтава». Організація надає комплексну соціальну підтримку громадянам, що опинилися у складних життєвих обставинах.

Долучитися до програми компенсації витрат на оренду житла можуть внутрішньо переміщені особи з числа вразливих категорій, які прибули до громади протягом останніх 30 днів. Участь у програмі передбачена для таких груп населення:

людей з інвалідністю;

осіб із тяжкими або хронічними захворюваннями;

самотніх громадян віком від 55 років;

домогосподарств, що складаються виключно з людей похилого віку;

одиноких матерів, батьків або опікунів, які виховують неповнолітніх дітей;

багатодітних родин, у яких виховується троє і більше неповнолітніх дітей;

вагітних жінок, а також матерів із дітьми віком до трьох років.

Важливою умовою для отримання допомоги є відсутність аналогічної фінансової підтримки від інших благодійних організацій чи фондів. Крім того, середньомісячний дохід на одного члена родини не повинен перевищувати 6 318 гривень.

Правила реєстрації у програмі та список документи

За відповідності вимогам програми громадяни повинні зібрати для реєстрації такі документи:

паспорт;

ідентифікаційний код;

довідка ВПО (отримана не більш ніж 30 днів тому);

рахунок ІBAN;

документи, що підтверджують критерію вразливості.

довідка ОК-5 або ОК-7.

Джерело: Карітас

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