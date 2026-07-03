Українці, які були змушені залишити свої домівки через війну, зможуть отримати грошову допомогу для ВПО та пенсіонерів у Полтавській області на оренду житла, пише Politeka.net.

Про це йдеться публікації організаторів.

Грошову допомогу для ВПО та пенсіонерів, які вимушено переїхали з небезпечних територій до Полтавської області, реалізує благодійний фонд «Карітас Полтава». Організація надає комплексну соціальну підтримку громадянам, що опинилися у складних життєвих обставинах.

Долучитися до програми компенсації витрат на оренду житла можуть внутрішньо переміщені особи з числа вразливих категорій, які прибули до громади протягом останніх 30 днів. Участь у програмі передбачена для таких груп населення:

  • людей з інвалідністю;
  • осіб із тяжкими або хронічними захворюваннями;
  • самотніх громадян віком від 55 років;
  • домогосподарств, що складаються виключно з людей похилого віку;
  • одиноких матерів, батьків або опікунів, які виховують неповнолітніх дітей;
  • багатодітних родин, у яких виховується троє і більше неповнолітніх дітей;
  • вагітних жінок, а також матерів із дітьми віком до трьох років.

виплати, субсидія, пошта

Важливою умовою для отримання допомоги є відсутність аналогічної фінансової підтримки від інших благодійних організацій чи фондів. Крім того, середньомісячний дохід на одного члена родини не повинен перевищувати 6 318 гривень.

Правила реєстрації у програмі та список документи

За відповідності вимогам програми громадяни повинні зібрати для реєстрації такі документи:

  • паспорт;
  • ідентифікаційний код;
  • довідка ВПО (отримана не більш ніж 30 днів тому);
  • рахунок ІBAN;
  • документи, що підтверджують критерію вразливості.
  • довідка ОК-5 або ОК-7.

Джерело: Карітас

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