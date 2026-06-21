Грошова допомога для ВПО у Полтавській області передбачає нарахування фінансової підтримки від Управління Верховного комісара ООН у справах біженців для покриття найважливіших базових потреб, повідомляє Politeka.

Багатоцільова програма підтримки від УВКБ ООН спрямована на людей, які через війну опинилися у скрутному становищі та потребують фінансового ресурсу.

Заявники можуть розраховувати на щомісячні виплати по 3600 грн на кожну особу, які нараховуватимуть протягом 3 місяців.

Загальна сума підтримки на одного члена родини за весь вказаний період становить 10 800 грн. Для участі в цій програмі встановлені чіткі умови.

Подати заявку мають право внутрішньо переміщені особи, які отримали відповідну офіційну довідку протягом останніх 6 місяців.

Також оформити підтримку можуть особи, які повернулися в Україну з-за кордону після 24.02.2022, або ті люди, які повернулися до свого постійного місця проживання.

Організатори зазначають важливе правило, згідно з яким заявник не повинен отримувати аналогічну грошову допомогу для ВПО у Полтавській області від інших організацій протягом останніх 3 місяців.

Для того щоб успішно пройти реєстрацію, необхідно детально перевірити відповідність усім встановленим критеріям вразливості.

Родина потенційного отримувача обов'язково повинна мати офіційний дохід менше ніж 6318 грн на одну особу. До того ж пріоритет надається людям, які належать до соціально вразливих груп населення.

Серед них виділяють одиноких батьків з неповнолітніми дітьми, громадян віком від 55 років і старше, а також осіб з інвалідністю або хронічними захворюваннями.

Щоб отримати грошову допомогу для ВПО у Полтавській області, потрібно пройти реєстрацію через офіційних партнерів УВКБ ООН, якими є БФ «Право на захист».