Грошова допомога для пенсіонерів у Полтавській області доступна не лише людям похилого віку.

Грошова допомога для пенсіонерів у Полтавській області продовжує нараховуватися автоматично для внутрішньо переміщених осіб пенсійного віку, які відповідають встановленим вимогам програми підтримки, пише Politeka.net.

У профільних установах нагадують, що під час перевірки права на виплати основну увагу приділяють особистому пенсійному доходу заявника. Сукупний заробіток або інші надходження членів родини при ухваленні рішення не вважаються визначальним критерієм.

Чинний порядок передбачає призначення підтримки на наступні шість місяців громадянам, чия щомісячна пенсія не перевищує 10 380 гривень. Саме цей показник залишається ключовим під час розгляду кожної справи.

Для подружніх пар застосовується індивідуальний підхід. Якщо один із партнерів отримує більшу пенсію, це не впливає на можливість іншого члена сім’ї з нижчим доходом продовжити отримання коштів.

Окрім фінансового критерію, враховуються також майнові обмеження, визначені чинними нормативними документами.

У межах програми грошова допомога для пенсіонерів у Полтавській області доступна не лише людям похилого віку. Автоматичне продовження можуть отримати особи з інвалідністю І та ІІ груп, діти з інвалідністю або тяжкими захворюваннями, сироти, неповнолітні без батьківського піклування, а також прийомні сім’ї та опікуни.

Якщо виплати не були продовжені автоматично, громадяни мають право звернутися із заявою самостійно. Подати документи можна через сервісні центри Пенсійного фонду, електронний портал, ЦНАП або місцеві адміністрації.

Фахівці рекомендують у разі відмови обов’язково отримувати письмове пояснення причин. Це дозволить за потреби скористатися процедурою оскарження у встановленому законодавством порядку.

Подальше нарахування залежить від відповідності отримувача всім актуальним вимогам програми, яка спрямована на підтримку внутрішньо переміщених осіб.

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