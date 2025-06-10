На Київщині перекриють рух транспорту з восьмої ранку до восьмої вечора.

На Київщині перекриють рух транспорту, проте такі заходи носять лише тимчасовий характер та торкнуться окремої ділянки дороги, повідомляє Politeka.net.

Попередження опублікувала міська рада.

Зокрема, на Київщині перекриють рух транспорту у місті Буча. Так,11 та 12 червня у місті Буча тимчасово обмежать шлях на залізничному переїзді, що розташований на вулиці Заводській. Це пов’язано з проведенням невідкладних ремонтних робіт з встановлення водовідвідних лотків.

На Київщині перекриють рух транспорту з восьмої ранку до восьмої вечора. Водіям рекомендують користуватися об’їзними шляхами, зокрема через вулиці Вокзальну, Депутатську, Чорних Запорожців та Яблунську.

Місцева влада просить вибачення за тимчасові незручності та закликає враховувати ці зміни при плануванні поїздок.

Також 10 червня до 20:00 в українській столиці обмежено пересування автомобілів по вулиці Остафія Дашкевича. Як повідомили у "Київавтодорі", шляховики КП ШЕУ Дніпровського району укладатимуть верхній шар асфальтобетонного покриття на ділянці між вулицею Чорних Запорожців та проспектом Алішера Навої.

Також задля збереження дорожнього покриття вантажівкам заборонено рухатися, коли температурні показники повітря +28 градусів та більше за Цельсієм. Заборона стосується транспортних засобів фактичною масою понад 24 т.

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