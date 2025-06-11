Відключення газу у Львівській області проводиться з метою забезпечення безпеки та стабільного функціонування системи в осінньо-зимовий період.

З 12 червня через планові технічні роботи відбудеться відключення газу у Львівській області, внаслідок чого мешканці кількох населених пунктів на Стрийщині залишаться без газопостачання майже на дві доби, повідомляє Politeka.

Про це інформують у Львівській філії компанії “Газмережі”.

Відключення розпочнеться в четвер, 12 червня, о 09:00. Подачу обіцяють відновити не раніше 17:00 у п’ятницю, 13 червня. Причина знеструмлення — проведення планових робіт на системі розподілу природного газу.

Тимчасове припинення газопостачання торкнеться мешканців таких сіл: Великі Дідушичі, Малі Дідушичі, Воля Задеревацька, Задеревач, Сихів, Подорожнє, Лани-Соколівські, Угільня, а також ще 13 інших населених пунктів, назви яких не оприлюднені, але які також входять до зони планових робіт.

Фахівці просять жителів бути обережними, дотримуватись правил безпеки та не намагатися самостійно вмикати газ. Після завершення робіт фахівці поступово відновлять подачу блакитного палива до домівок.

У разі виникнення питань мешканцям рекомендують звертатися до контактного центру “Газмережі” або до місцевих представництв компанії.

Відключення газу у Львівській області проводиться з метою забезпечення безпеки та стабільного функціонування системи в осінньо-зимовий період.

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