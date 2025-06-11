Головна залізнична компанія країни часто підлаштовується під потреби любителів пересуватися коліями і цього разу теж з'явився новий графік поїздів з Івано-Франківська.

Новий графік поїздів з Івано-Франківська передбачає запуск прямого рейсу до Краматорська, повідомляє Politeka.

На офіційному сайті компанії зазначили, що №228/227 курсуватиме через дев’ять областей і з’єднає Прикарпаття з Донбасом.

Новий графік поїздів з Івано-Франківська означає, що №228/227 вирушатиме у рейси вже з 29 червня. Наступного дня стартуватимуть рейси з Краматорська. Цей напрямок має не просто логістичну функцію, а й соціальну, гуманітарну та навіть стратегічну.

В УЗ наголошують, що новий маршрут створює додаткові можливості для відвідування родичів, реабілітації, поїздок на оздоровлення та відпочинок. До того ж це новий спосіб дістатися до рідного краю для тих, хто досі мешкає в інших регіонах через війну.

З Прикарпаття пасажири відправлятимуться о 21:52. Далі вони будуть прибувати до Слов’янська о 18:05 наступного дня, а до Краматорська — о 18:28. У зворотному напрямку він вирушатиме о 19:20 і повертатиметься до кінцевої о 16:45 наступного дня.

По дорозі цей пасажирський склад проходитиме через такі великі міста, як Львів, Київ, Полтава та ще понад десяток інших населених пунктів. Загалом новий графік поїздів з Івано-Франківська включає маршрут завдовжки понад 1350 кілометрів.

У складі будуть купейні, плацкартні та вагони класу СВ. Пасажири з Донеччини зможуть пересідати Прикарпатті на регіональні та приміські склади, зокрема до Коломиї, Долини чи Калуша. Квитки на рейс можна буде придбати за 20 днів до дати виїзду. Вони будуть доступні як у застосунку УЗ, так і на сайті та в касах вокзалів.

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