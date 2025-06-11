Главная железнодорожная компания страны часто подстраивается под нужды любителей передвигаться по путям и на этот раз тоже появился новый график поездов из Ивано-Франковска.

Новый график поездов из Ивано-Франковска предусматривает запуск прямого рейса в Краматорск, сообщает Politeka.

На официальном сайте компании отметили, что №228/227 будет курсировать через девять областей и соединит Прикарпатье с Донбассом.

Новый график поездов из Ивано-Франковска означает, что №228/227 будет отправляться в рейсы уже с 29 июня. На следующий день будут стартовать рейсы из Краматорска. Это направление имеет не просто логистическую функцию, но и социальную, гуманитарную и даже стратегическую.

В УЗ отмечают, что новый маршрут создает дополнительные возможности для посещения родственников, реабилитации, поездок на оздоровление и отдых. К тому же это новый способ добраться до родного края для тех, кто до сих пор живет в других регионах из-за войны.

Из Прикарпатья пассажиры будут отправляться в 21:52. Далее они будут прибывать в Славянск в 18:05 на следующий день, а в Краматорск - в 18:28. В обратном направлении он будет отправляться в 19:20 и возвращаться к конечной в 16:45 на следующий день.

По дороге этот пассажирский состав будет проходить через такие крупные города, как Львов, Киев, Полтава и более десятка других населенных пунктов. В целом новый график поездов из Ивано-Франковска включает маршрут протяженностью более 1350 километров.

В составе будут купейные, плацкартные и вагоны класса СВ. Пассажиры из Донетчины смогут пересаживаться в Прикарпатье на региональные и пригородные склады, в частности в Коломыю, Долину или Калуш. Билеты на рейс можно приобрести за 20 дней до даты выезда. Они будут доступны как в приложении УЗ, так и на сайте и в кассах вокзалов.

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