Безкоштовні продукти для пенсіонерів у Харківській області можна отримати в межах декількох програм підтримки.

Безкоштовні продукти для пенсіонерів у Харківській області роздає низка місцевих організацій, проте роздача їжі відбувається не щоденно, повідомляє Politeka.net.

Розповідаємо важливі подробиці.

Координаційний Гуманітарний Центр надає безкоштовні продукти для пенсіонерів у Харківській області (щоб отримати допомогу потрібно заповнити заявки на сайті організації та очікувати відповідь).

Потрібно підкреслити, що це неурядова організація, яка працює на території Харківщіни, зокрема на деокупованих територіях. КГЦ відповідає за організацію, координацію та узгодження дій гуманітарних місій та організацій, спрямованих на допомогу цивільному населенню. Основними завданнями КГЦ є збір та аналіз інформації про потреби, сприяння координації між різними учасниками гуманітарної підтримки, а також перенаправлення допомоги та забезпечення реагування на потреби постраждалих.

Також безкоштовні продукти для пенсіонерів у Харківській області надає "Штаб Допомоги Харкова". Підтримка охоплює такі категорії громадян, як діти, люди пенсійного віку, жінки, внутрішньо переміщені особи, а також малозабезпечені родини.

Серед видів підтримки — продукти харчування, питна вода, одяг та товари першої необхідності для дітей.

Звернення приймаються через офіційну сторінку ініціативи в соціальній мережі Instagram.

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