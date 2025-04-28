Робота для пенсіонерів у Дніпрі стає можливістю і підзаробити грошей, і залишатися активним для літніх людей.

Робота для пенсіонерів у Дніпрі вже давно перестала бути винятком із правил і все більше роботодавців зацікавлені у людях з життєвим досвідом, повідомляє Politeka..

Така можливість сьогодні це не лише спосіб підтримати власний бюджет. Це ще й можливість зберігати активність, соціальні зв’язки і відчуття власної значущості. На сайтах із працевлаштування з’являється дедалі більше вакансій, де готові взяти літню людину.

Серед актуальних пропозицій є робота для пенсіонерів у Дніпрі охоронцем. Вахтовий графік доба через дві, зарплата близько восьми тисяч гривень. Працювати доведеться на території складу, де вже все облаштовано для зручності співробітників. Обов’язки стандартні: охорона об’єкта та контрольно-пропускний режим.

Ще одна вакансія - робітник з обслуговування й ремонту будівель. Тут вже часткова зайнятість і гнучкий графік. Зарплата до 6200 гривень. Основне завдання дрібні ремонти, відкриття приміщення зранку, контроль за безпекою.

А от для тих, хто має водійське посвідчення категорії С, є більш інтенсивна але й добре оплачувана праця. Потрібен водій на вантажівку п’ятитонник. Графік непростий з самого ранку до вечора, п’ять або шість днів на тиждень. Проте зарплата стартує від 22 тисяч гривень.

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