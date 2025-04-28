Работа для пенсионеров в Днепре становится возможностью и подзаработать денег, и оставаться активной для пожилых людей.

Работа для пенсионеров в Днепре уже давно перестала быть исключением из правил, и все больше работодателей заинтересованы в людях с жизненным опытом, сообщает Politeka. .

Така возможность сегодня не только способ поддержать собственный бюджет. Это еще и возможность сохранять активность, социальные связи и чувство собственной значимости. На сайтах по трудоустройству появляется все больше вакансий, где готовы взять пожилого человека.

Среди актуальных предложений работа для пенсионеров в Днепре охранником. Вахтенный график сутки через два, зарплата около восьми тысяч гривен. Работать придется на территории склада, где уже все оборудовано для удобства сотрудников. Обязанности стандартные: охрана объекта и контрольно-пропускной режим.

Еще одна вакансия – рабочий по обслуживанию и ремонту зданий. Здесь уже частичная занятость и гибкий график. Зарплата до 6200 грн. Основная задача – мелкие ремонты, открытие помещения утром, контроль за безопасностью.

А вот для тех, кто имеет водительское удостоверение категории С, более интенсивный но и хорошо оплачиваемый труд. Нужен водитель на грузовик пятитонник. График непрост с самого утра до вечера, пять или шесть дней в неделю. Однако зарплата стартует от 22 тысячи гривен.

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