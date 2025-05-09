Работа для пенсионеров в Днепре предоставляет возможность, чтобы подзаработать денег, и оставаться активной для пожилых людей.

Работа для пенсионеров в Днепре перестала быть исключением из правил, и все больше работодателей заинтересованы в людях с опытом, сообщает Politeka.

Такова возможность не только способа поддержать собственный бюджет, но и сохранять активность, социальные связи и ощущение собственной значимости.

На сайтах по трудоустройству появляется все больше вакансий, где готовы взять пожилого человека.

Грузчик-комплектовщик в Днепре имеет 20 000 – 25 000 грн.

Компании требуются комплектующие на холодный склад готовой продукции в ночные смены.

Обязанности:

комплектование заказов по накладным,

осуществление погрузочно-разгрузочных работ.

Условия работы:

своевременная оплата труда (возможна еженедельная)

доставка сотрудников на работу

бронирование

возможно проживание на территории.

Место работы: улица Люблянская.

Комплектовщик получает 15 000 – 20 000 грн, Ставка + бонус.

Требования:

отсутствие вредных привычек;

Сосредоточенность;

отсутствие судимости;

Ответственность, порядочность;

Бережное отношение к товару;

Умение работать на результат;

Понимание размещения товара на складе.

Условия работы:

Офис-склад

Пятидневная рабочая неделя пн-пт с 9:00 до 17:00 в период с июля по февраль Шестидневная неделя пн-пт с 9:00 до 17:00 и сб.

Стабильная выплата зарплаты 2 раза в месяц Мы на рынке более 20 лет

Иногда есть оплачиваемые сверхурочные часы

Обязанности: Погрузка, выгрузка, сборка заказов.

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