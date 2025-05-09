Работа для пенсионеров в Днепре перестала быть исключением из правил, и все больше работодателей заинтересованы в людях с опытом, сообщает Politeka.
Такова возможность не только способа поддержать собственный бюджет, но и сохранять активность, социальные связи и ощущение собственной значимости.
На сайтах по трудоустройству появляется все больше вакансий, где готовы взять пожилого человека.
Грузчик-комплектовщик в Днепре имеет 20 000 – 25 000 грн.
Компании требуются комплектующие на холодный склад готовой продукции в ночные смены.
Обязанности:
комплектование заказов по накладным,
осуществление погрузочно-разгрузочных работ.
Условия работы:
своевременная оплата труда (возможна еженедельная)
доставка сотрудников на работу
бронирование
возможно проживание на территории.
Место работы: улица Люблянская.
Комплектовщик получает 15 000 – 20 000 грн, Ставка + бонус.
Требования:
- отсутствие вредных привычек;
- Сосредоточенность;
- отсутствие судимости;
- Ответственность, порядочность;
- Бережное отношение к товару;
- Умение работать на результат;
- Понимание размещения товара на складе.
Условия работы:
Офис-склад
Пятидневная рабочая неделя пн-пт с 9:00 до 17:00 в период с июля по февраль Шестидневная неделя пн-пт с 9:00 до 17:00 и сб.
Стабильная выплата зарплаты 2 раза в месяц Мы на рынке более 20 лет
Иногда есть оплачиваемые сверхурочные часы
Обязанности: Погрузка, выгрузка, сборка заказов.
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