Подорожчання кави в Одесі пов’язане зі світовими кліматичними змінами та іншими проблемами

Подорожчання кави в Одесі — справжній виклик як для власників кав’ярень, так і для поціновувачів ароматного напою, повідомляє Politeka.net.

Ми провели моніторинг цін на Привозі й виявили помітне подорожчання. Наприклад, банка Nescafe Gold об'ємом 210 грамів у квітні коштує вже 440,30 грн, тоді як у березні її ціна становила 423,13 грн — зростання на 17,17 грн за місяць.

Ціновий діапазон різних брендів теж вражає:

Barista Blend KORADO (1 кг) — 564 грн ;

(1 кг) — ; ALVORADA Cafe do Mocca в зернах (1 кг) — 1176 грн ;

в зернах (1 кг) — ; Movenpick El Autentico в зернах (1 кг) — 834 грн.

Подорожчання кави в Одесі пов’язане зі світовими кліматичними змінами. Кавові дерева — культура вибаглива та повільноростуча, тому врожай сильно залежить від погодних умов. Нерегулярні дощі та несподівані заморозки в таких країнах, як Бразилія та В’єтнам, призвели до зниження врожайності, що вдарило й по українському ринку.

Попит залишається стабільно високим — про це свідчить і кількість кав’ярень та торгових точок. Водночас обмежена пропозиція призводить до суттєвого зростання вартості продукту.

Ситуація на ринку кави залишається напруженою. Деякі світові продавці відкрито заявляють про ризик закриття через рекордно високі ціни на продукцію. Через це супермаркети та роздрібні мережі часто відмовляються від закупівель, що призводить до дефіциту кави на полицях.

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