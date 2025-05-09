Відключення світла в Одеській області 10 травня здійснюється заради уникнення масштабних збоїв в електропостачанні у майбутньому.

Відключення світла в Одеській області 10 травня торкнеться частини мешканців Ізмаїла, повідомляє Politeka.

За інформацією АТ «ДТЕК Одеські електромережі», це пов’язано з плановими профілактичними роботами на електромережах.

Відключення розпочалися ще 6 числа і триватимуть до 17:00 10 травня. Мета заходів — покращення надійності енергопостачання та запобігання аварійним ситуаціям у майбутньому.

Протягом зазначеного періоду без електроенергії тимчасово залишаться мешканці кількох вулиць. Йдеться про вулицю Придунайську, провулок Придунайський та Придунайський, 1. Роботи проводитимуться поетапно, тому ліміт електропостачання на конкретних ділянках буде здійснюватися відповідно до графіку технічного обслуговування мереж.

У компанії зазначають, що такі заходи є необхідними для збереження стабільної роботи електросистеми в регіоні. Споживачів закликають із розумінням поставитися до тимчасових незручностей, заздалегідь зарядити мобільні пристрої, подбати про резервне освітлення та не залишати ввімкнену побутову техніку.

Відключення світла в Одеській області 10 травня — це частина планових технічних заходів, що допоможуть уникнути масштабних збоїв в електропостачанні у майбутньому. Усі ремонтні дії виконуватимуться з дотриманням норм безпеки.

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