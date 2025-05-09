Подорожчання фруктів в Одесі в травні стало ще одним болючим ударом по гаманцю місцевих мешканців, тож показуємо ситуацію на ринку.

На ринку Привоз, як і завжди, можна знайти різноманіття смаків та кольорів, тільки подорожчання фруктів в Одесі не радує, повідомляє Politeka.

Як відомо, вартість продуктів змінюється практично щотижня, і у травні це відчувається особливо сильно. Подорожчання фруктів в Одесі відобразилося на багатьох позиціях. Так, яблука можна знайти по 50-55 гривень за кілограм, а груші вже по 120.

Полуниця, хоч і на піку сезону, коштує чимало — від 190 до 230 грн за кілограм, а ось лимони можна придбати за 80-100. Апельсини продаються по 50-80 гривень, мандарини від 60 до 100, а грейпфрути по 80-100 грн за кіло.

Не оминуло подорожчання фруктів в Одесі й інші позиції. Виноград зараз можна знайти за 130-200 гривень, банани продаються по 70-90 грн. Гранати коштують по 100, а за ківі доведеться віддати 80-100 за кіло. Авокадо на ринку можна знайти за ціною від 15 до 70 за плід, а імбир взагалі вражає вартістб від 100 до 250 за кг.

Варто зазначити, що в Україні в цьому році зафіксували три хвилі весняних заморозків, і це може серйозно вплинути на врожай. Експерти вже попереджають, що весняні морози могли нашкодити цвітінню садових культур, а отже й викликати втрати врожаю.

Оцінити масштаби збитків поки складно, але передбачення не радують, зазначає аналітик Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ) Максим Гопка.

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