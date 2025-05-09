Подорожание фруктов в Одессе в мае стало еще одним болезненным ударом по кошельку местных жителей и показываем ситуацию на рынке.

На рынке Привоз, как всегда, можно найти многообразие вкусов и цветов, только подорожание фруктов в Одессе не радует, сообщает Politeka.

Как известно, стоимость продуктов меняется практически еженедельно, и в мае это чувствуется особенно сильно. Подорожание фруктов в Одессе отразилось на многих позициях. Да, яблоки можно найти по 50-55 гривен за килограмм, а груши уже по 120.

Клубника, хоть и на пике сезона, стоит немало – от 190 до 230 грн за килограмм, а вот лимоны можно приобрести за 80-100. Апельсины продаются по 50–80 гривен, мандарины от 60 до 100, а грейпфруты по 80–100 грн за кило.

Не обошло подорожание фруктов в Одессе и другие позиции. Виноград сейчас можно найти за 130–200 гривен, бананы продаются по 70–90 грн. Гранаты стоят по 100, а за киви придется отдать 80-100 за килограмм. Авокадо на рынке можно найти по цене от 15 до 70 за плод, а имбирь вообще поражает стоимость от 100 до 250 за кг.

Стоит отметить, что в Украине в этом году зафиксировали три волны весенних заморозков, что может серьезно повлиять на урожай. Эксперты уже предупреждают, что весенние морозы могли навредить цветению садовых культур, а следовательно, и вызвать потери урожая.

Оценить масштабы ущерба пока сложно, но предсказания не радуют, отмечает аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ) Максим Гопка.

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